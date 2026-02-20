Pozzallo – Prende il via ufficialmente la lunga marcia di Ismaele La Vardera verso la Presidenza della Regione Siciliana. Il deputato e leader del movimento Controcorrente ha scelto la città di Pozzallo come punto di partenza simbolico per una sfida ambiziosa: visitare personalmente tutti i 391 Comuni dell’Isola.
L’evento inaugurale del tour si terrà lunedì 23 febbraio, alle ore 12:00, presso lo Spazio cultura “Meno Assenza” (Corso Vittorio Veneto, 341). Durante l’incontro, La Vardera illustrerà le tappe di questo viaggio elettorale che punta a ricostruire un contatto diretto con i territori e le comunità locali.
L’ufficializzazione di Roberto Ammatuna
La tappa pozzallese non è solo un debutto logistico, ma un momento di forte rilevanza politica. La conferenza stampa servirà infatti a formalizzare l’ingresso del sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, tra le fila di Controcorrente.
L’adesione del primo cittadino, figura di peso nel panorama politico del ragusano, segna un importante consolidamento per la coalizione che sostiene la candidatura di La Vardera, unendo l’attivismo del leader all’esperienza amministrativa locale.
