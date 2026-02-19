Scicli – Sampieri, borgo marinaro di Scicli, si è risvegliato immerso nel silenzio e nello sconforto. E’ morta improvvisamente Loredana Alfano, nota estetista di 52 anni. La donna, stimata per la sua solarità e professionalità, apparteneva a una famiglia storicamente legata al commercio locale, nota per aver gestito tra gli anni ’80 e ’90 una macelleria molto frequentata tra Modica e Scicli.

Il decesso, avvenuto nella serata di ieri, è avvolto da dubbi che solo la magistratura potrà sciogliere. Secondo quanto ricostruito finora Loredana era stata operata nei giorni scorsi presso un presidio ospedaliero di Ragusa per un piccolo intervento. Durante o dopo l’intervento, si sarebbe verificata una complicanza ma pare che nonostante la criticità riscontrata, la cinquantaduenne era stata dimessa dalla struttura sanitaria appena due giorni fa, facendo rientro a casa.

In ultimo il decesso. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Si attende la disposizione dell’autopsia da parte della Procura di Ragusa.

Loredana Alfano lascia il marito e tre figlie. La sua scomparsa non rappresenta solo una tragedia privata, ma una perdita sentita per l’intera borgata marinara, dove la donna era una figura di riferimento quotidiano per moltissime persone.