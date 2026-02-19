Dopo una mattinata dai connotati quasi primaverili, il quadro meteorologico sulla Sicilia si appresta a subire una brusca mutazione. torna il maltempo. La Sicilia è nel mirino di un treno di perturbazioni atlantiche alimentate da correnti di matrice artica, che spazzeranno via il tepore delle ultime ore.
Il bollettino per oggi, giovedì 19 febbraio: altalena termica e venti
La giornata odierna sarà caratterizzata da un’evidente dicotomia meteorologica:
- Mattina e Pomeriggio: Tempo stabile con schiarite. Le temperature subiranno un temporaneo balzo verso l’alto, toccando punte di 20-21°C sui settori tirrenici e centro-orientali, complice il richiamo di venti caldi meridionali.
- Sera e Notte: Cambia tutto. Il primo dei due fronti atlantici raggiungerà i settori occidentali (Trapanese e Agrigentino) estendendosi rapidamente al resto dell’Isola con piogge sparse.
Venerdì e Sabato: il clou del maltempo
La fase più acuta è attesa per domani, venerdì 20 febbraio, quando il secondo fronte, più freddo e intenso, attraverserà la regione.
- Precipitazioni: Piogge da deboli a moderate interesseranno gran parte del territorio regionale almeno fino alla mattinata di sabato.
- Venti e Mari: Situazione critica sui bacini. I venti soffieranno forti, con raffiche di burrasca inizialmente da Sud e successivamente in rotazione dai quadranti occidentali (Ponente e Maestrale). Il Tirreno risulterà agitato, con potenziali disagi nei collegamenti marittimi; molto mossi gli altri mari.
- Temperature: Si registrerà una sensibile diminuzione dei valori termici a partire dalla serata odierna, riportando il clima su standard decisamente invernali.
La tendenza: l’Anticiclone delle Azzorre nel weekend
Per gli amanti della stabilità, le notizie sono incoraggianti a lungo termine. A partire da domenica 22 febbraio, l’Anticiclone delle Azzorre inizierà a espandersi verso il Mediterraneo centrale, garantendo un periodo di tempo più soleggiato e un progressivo attenuarsi della ventilazione per l’inizio della prossima settimana.
