Sarà una giornata di profondo silenzio e raccoglimento per la comunità di Nicolosi. Oggi, giovedì 19 febbraio, il comune etneo si ferma per i funerali di Sebastiano “Seby” Navarria, il giovane di 27 anni che ha perso la vita nel drammatico incidente di sabato scorso sulla Statale 121 nei pressi del centro commerciale “Etnapolis” . I funerali saranno celebrati oggi, 19 febbraio, alle ore 10:30 presso la Chiesa Madre.

Il Sindaco di Nicolosi, Angelo Pulvirenti, interpretando il sentimento di dolore dell’intera cittadinanza, ha proclamato il lutto cittadino. Ecco il post del sindaco di Nicolosi pubblicato sulla pagina fecabook: Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri Comunali tutti si stringono al dolore della famiglia Navarria per la tragica scomparsa del giovane Sebastiano. Non ci sono parole per esprimere questa tragedia che segna tutta la comunità di Nicolosi. In segno di rispetto e cordoglio è annullato il concorso dei bambini in maschera che si sarebbe dovuto svolgere domani lunedì 16 febbraio.

Proclameremo il Lutto Cittadino nel giorno delle esequie con l’esposizione a mezz’asta delle bandiere della Casa Comunale, l’interruzione delle attività commerciali e degli esercizi pubblici con la chiusura delle saracineste durante l’ultimo saluto. Che la terra ti sia lieve caro Sebastiano”.

Sulla dinamica dell’incidente i carabinieri del comando stazione di Belpasso hanno effettuato la dovuta ricostruzione. Nell’incidente sono rimaste coinvolte tre autovetture la Ford Fiesta su cui viaggiava la vittima nonché una Lancia Delta e una Peugeot 2008: un sinistro in cui sono rimaste ferite quattro persone.