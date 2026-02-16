Modica – Meritato successo dell’Avimec Modica che al “PalaRizza” s’impone con pieno merito in quattro set nello scontro diretto con il Viridex Sabaudia. Un successo di squadra che avvalora le qualità di un gruppo che ha saputo reagire alle difficoltà incontrate in settimana e che è sceso in campo con Buzzi a mezzo servizio, Nastasi febbricitante e ha dovuto rinunciare a capitan Chillemi in panchina per onor di firma perchè influenzato.

I “Galletti” hanno impiegato 2h4′ per chiudere la pratica con il sestetto pontino e operare così il sorpasso in classifica.

Il set d’apertura si apre con un sostanziale equilibrio (7/8). Poi gli ospiti allungano di 2 (8/10), ma subiscono il contro break dei biancoazzurri che a metà frazione sono avanti di 3 (16/13). sul +4 (17/13) coach Beltrame chiama il suo primo discrezionale e al ritorno in campo dopo il pit stop la sua squadra si rifà (20/18) costringendo Enzo Distefano a chiedere il timeout per riordinare le idee ai suoi ragazzi che dopo la pausa di 30” tornano in campo e mettono in chiaro le cose chiudendo la frazione in 28′ grazie all’attacco lungo di Onwuelo che regala il 25/20 ai padroni di casa.

Modica piazza subito un break (4 – 0) a inizio della seconda frazione di gioco. Sabaudia ha difficoltà a contenere le conclusioni vincenti di Buzzi e Mariano e a superare il muro di Buzzi e Garofolo. Putini gestisce magistralmente le azioni d’attacco e permette ai suoi compagni di mantenere un + 3 (8/5) relativamente rassicurante. Quando Sabaudia ritrova gli equilibri Onwuelo sale in cattedra e i pontini si rifanno sotto fino al 14/13 che vale il discrezionale per Modica. Sabaudia non molla e trova la parità (18/18). Quando Modica prova a scappare nuovamente (19/18) Beltrame chiede il discrezionale, ma i biancoazzurri non cedono e allungano nuovamente a +2 (22/20) costringendo il tecnico pontino a chiedere il secondo timeout. Le fasi finali del parziale vedono Modica avere due set point a disposizione, ma appena sciupa il primo è Distefano che sul 24/23 chiama timeout. Al rientro in campo è Buzzi con un attacco vincente dal centro a mettere a terra la palla del 25/23 dopo 33′ di gioco e a portare la sua squadra sul 2 – 0.

Nel terzo set arriva la reazione di Sabaudia e la contesa si fa più equilibrata. I pontini provano a mettere il muso avanti (7/8), ma Modica riesce a rimanere in scia. Quando gli ospiti provano ad allargare la forbice del punteggio (10/13), coach Distefano chiede il discrezionale per spezzare il ritmo agli avversari, ma Sabaudia rimane sul pezzo e a rientro in campo si porta a +4 (12/16). Modica va in affanno e Sabaudia è pronta ad approfittare. Sul + 6 (13/19), il tecnico dei biancoazzurri richiama in panchina i suoi ragazzi per il secondo timeout. La mossa è azzeccata perchè dopo i 30” di stop Barretta e compagni dimezzano lo svantaggio (17/20) e questa volta è Beltrame a chiedere il discrezionale. Modica ci crede e alza il ritmo, Sabaudia va in difficoltà e quando sente il fiato sul collo dei modicani (22/23) Beltrame ricorre al secondo discrezionale. La mossa è azzeccata, perchè al rientro delle squadre sul taraflex si gioca punto a punto fino al 23/25 firmato dall’attacco di Onwuelo toccato che finisce fuori dopo il tocco a muro di Bertozzi che dopo 35′ di gioco riapre il match.

Al cambio campo il condottiero Distefano suona la carica e i suoi guerrieri rispondono presente. L’avvio del quarto set è folgorante. Un parziale di 6-0, infatti, indirizza il match. Modica allunga ancora fino al 12/4 e Sabaudia è come un pugile suonato che aspetta il lancio della spugna. Sul 18/9 Beltrame prova a chiedere il timeout, ma lo stop di 30”, è praticamente inutile. Il set è ormai segnato e sul 22/14 arriva il secondo timeout pontino. Alla ripresa del gioco ci pensa Barretta con la sua pipe a firmare il largo 25/15 e a mettere in cassaforte i tre punti che valgono il sorpasso in classifica sui pontini. E domenica prossima sempre al “PalaRizza” altro big match con la corazzata Gioia del Colle.

Soddisfatto della prestazione della sua squadra coach Enzo Distefano.

“Abbiamo preparato questa partita attentamente durante la settimana – dichiara il tecnico dell’Avimec – perchè noi eravamo reduci dalla bella vittoria di Lecce, ma sapevamo che a Modica sarebbe arrivata una squadra agguerrita e ricompattata e credo una delle migliori di questo girone soprattutto nei fondamentali e in maniera particolare in battuta. Noi abbiamo sbagliato veramente poco e questo è stato importante. Devo dire bravi ai ragazzi perchè l’approccio è stato perfetto e avanti di due set, è chiaro che il loro orgoglio sia venuto fuori nel terzo ma anche li non ho nulla da rimproverare ai miei anzi devo tessere le loro lodi per il quarto set perfetto da parte di tutti e il parziale dice tutto. Ho chiesto loro una prestazione di squadra e sono stato accontentato. Non eravamo nelle migliori condizioni – continua – ma questa è la vera forza della mia squadra. Ogni volta che abbiamo dei problemi in settimana, chiunque viene chiamato in causa risponde presente e lo fa con prestazioni di altissima qualità perchè tutti sanno il dovere a cui vengono chiamati e tutti rispondono da professionisti quali sono. Ora godiamoci questa vittoria e visto che siamo reduci da due successi importanti e che l’appetito vine mangiando – conclude Distefano – da martedì penseremo a Gioia del Colle e cercheremo di riscattare la brutta partita disputato contro loro all’andata”.

MPV del match del “PalaRizza” con 58% in attacco e 21 punti a referto, Lorenzo Bertozzi che sta vivendo un momento di grande forma.

“Sono molto soddisfatto di questa partita – spiega Lorenzo Bertozzi – e della mia prestazione personale, ma voglio ringraziare tutti i miei compagni perchè oggi abbiamo fatto un buon lavoro di squadra, in una partita in cui non abbiamo mai mollato neanche quando eravamo in difficoltà. Un grazie di cuore va anche al nostro pubblico e tutti coloro che sono venuti a tifare per noi al “PalaRizza”perchè sono stati fantastici. Finalmente – conclude Bertozzi – sono stati molto rumorosi e ci hanno aiutato a finire al meglio questa partita”.

Avimec Modica 3

Viridex Sabaudia 1

Parziali: 25/20, 25/23, 23/25, 25/15

Avimec Modica: Barretta 20, Bertozzi 21, Lugli, Putini 2, Cipolloni Save, Tomasi 1, Buzzi 11, Garofolo 7, Mariano 15, Nastasi (L1), n.e.: Raso, Pappalardo (L2), Chillemi, Italia. All. Enzo Distefano; Ass. Manuel Benassi.

Viridex Sabaudia: Mariani, Panciocco 19, Pilotto 8, Schettino, Nasari 1, Onwuelo 23, Soncini 8, Serangeli, De Vito 4, Rondoni (L). All. Stefano Beltrame; Ass. Guido Frostino.

Arbitri: Alessio Lambertini di Parma e Massimo Ancona di Bologna.