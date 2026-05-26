Nel mese di giugno 2026 l’attenzione si concentra sulle principali misure erogate da INPS: Assegno Unico universale, Assegno di Inclusione (ADI) e Supporto Formazione e Lavoro (SFL). Le date di pagamento interessano milioni di nuclei familiari e beneficiari su tutto il territorio nazionale, con accrediti distribuiti tra metà e fine mese.

Per l’Assegno Unico, le erogazioni per le prestazioni già in corso e senza variazioni risultano previste tra il 18 e il 19 giugno 2026. Chi ha aggiornato o aggiornerà la situazione ISEE entro la fine del mese potrà accedere al ricalcolo degli importi e agli eventuali arretrati maturati a partire da marzo. Le nuove domande e gli aggiornamenti reddituali vengono invece lavorati nel mese successivo alla presentazione della DSU.

Il meccanismo resta invariato: senza ISEE aggiornato, l’importo mensile viene erogato al minimo previsto, pari a 58,30 euro per figlio, mentre può arrivare fino a 203,80 euro in base alla condizione economica del nucleo familiare. Il ricalcolo diventa quindi determinante per il recupero delle somme non percepite nei mesi precedenti.

Sul fronte delle misure di inclusione, giugno rappresenta un passaggio operativo per l’ADI. Le prime lavorazioni e gli eventuali arretrati vengono gestiti dal 16 giugno 2026, dopo la sottoscrizione del Patto di attivazione digitale. Per i beneficiari già attivi, la ricarica mensile della Carta ADI è attesa per il 26 giugno 2026.

Tempistiche analoghe anche per il SFL, che resta legato alla partecipazione ai percorsi formativi e alle verifiche periodiche dei requisiti. In entrambi i casi, l’erogazione non segue un calendario unico nazionale, ma dipende dall’avanzamento delle procedure e dalle singole posizioni amministrative.

Un punto centrale riguarda la gestione delle pratiche ISEE. Chi presenta la DSU entro il 30 giugno 2026 mantiene la possibilità di ottenere il ricalcolo dell’Assegno Unico con decorrenza retroattiva da marzo. Dopo quella data, il recupero delle mensilità pregresse non è garantito.

Le procedure possono essere verificate direttamente attraverso i servizi digitali dell’INPS, accessibili con SPID, CIE o CNS. Nel Fascicolo previdenziale del cittadino sono consultabili importi, stato delle domande e date di pagamento.

Il calendario di giugno conferma così una struttura articolata: pagamenti concentrati in pochi giorni per l’Assegno Unico e finestre differenziate per le misure di inclusione e formazione. Una gestione che impatta direttamente sulla pianificazione economica delle famiglie, soprattutto nei casi di variazione ISEE o nuove domande in lavorazione.