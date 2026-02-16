Modica – E’ iniziata lo scorso weekend la stagione agonistica per le atlete della Motyka Modica, che tra sabato e domenica sono stati impegnate al “Millenium Cup 2026” di Ginnastica Artistica che si è disputato a Rosolini.

Inizio di stagione promettente per i colori del sodalizio modicano che ha conquistato diversi podi, nonostante molte atlete fossero all’esordio assoluto in una competizione agonistica.

Nel giorno di San Valentino, Aurora Stracquadanio, Noemi Buscema ed Elena Cataudella hanno conquistato il terzo posto nella categoria Allieve A Base. Stesso risultato è stato ottenuto da Ginevra Adamo, Ludovica Cassisi, Alessia Crucetta e Morena Modica, nella Categoria Allieve A Avanzato, dove al secondo posto si sono classificate Amelia Caschetto, Caterina Abbate e Helena Brafa.

Piazza d’onore anche nella categoria Allieve B Avanzato per Aisha Pizzin, Vittoria Quartarone, Roberta Maria Pentito, Benedetta Giurdanella, Diletta Calvo, Chiara Cenci e Nicole Giurdanella.

Ieri, nella categoria Super Gym L1, invece, è arrivato il terzo posto per Vittoria Carboni, Giulia Buscema, Agnese Puccia. Gradino più alto del podio, invece, per Emma Pisana, Sibilla Parisi, Alma Gallardo, Iris Candido, Gioia Petrolo, Bianca Arena e Nicole Meftah.

“Apriamo la stagione delle competizioni – spiega Arianna Melilli – che come si sa serve per rompere il ghiaccio. Dopo mesi di lavoro e allenamenti in palestra – continua – esibirsi davanti a genitori e parenti ed essere giudicate da persone esterne non è mai troppo semplice, perchè si vivono delle nuove emozioni che fanno bene al cuore e alla mente delle nostre giovani ginnaste, molte delle quali alla loro prima esibizione. Voglio ringraziare tutto lo staff della Motyka Modica – conclude Arianna Melilli – Cristina, Laura Melilli e Maria Stella Vittorio, che con dedizione contribuiscono fattivamente alla crescita delle nostre ginnaste e trasmettono loro la passione per lo sport”.