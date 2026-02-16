Avola – Avola celebra una 63ª edizione da record del Carnevale Storico Avolese. A sottolineare l’entusiasmo e la grande partecipazione è il sindaco Rossana Cannata, che al termine della grande sfilata di domenica 15 febbraio ha espresso soddisfazione per l’energia vissuta in città e per la qualità dei carri e dei gruppi mascherati. “È stata un’edizione strepitosa, con tantissima gente – dichiara Cannata –. Sono orgogliosa e soddisfatta. I carri hanno sfilato, i gruppi altrettanto. Adesso non ci resta che divertirci, ballare e partecipare”.

Il sindaco ha anche raccontato l’emozione di essere protagonista di un carro, vivendo in prima persona uno dei momenti più simbolici della manifestazione: “I carristi portano ogni anno in sfilata sempre importanti messaggi nelle loro opere e per me è stata una grande sorpresa quest’anno essere tra i personaggi protagonisti del carro Chi semina raccoglie. Con sacrificio mi dedico alla mia città e oggi, vedermi qui, è il segno di una bellissima edizione che con la amministrazione abbiamo organizzato con grande impegno ”. La giornata di ieri, domenica 15 febbraio, ha rappresentato il cuore del Carnevale: la grande sfilata da piazza Esedra a piazza Umberto I con Re Carnevale, carri allegorici e infiorati, gruppi mascherati, sbandieratori, Corteo storico Città di Avola, la Regina del Carnevale, la Banda Musicale “Città di Avola” e la partecipazione delle scuole. In serata, in piazza, l’esecuzione dell’inno ufficiale “Carnevalando ad Avola”, il contest “La notte in maschera” e il grande show con Willy William, seguito dal dj set Vario.

Il Carnevale prosegue oggi, lunedì 16 febbraio, con nuove sfilate di carri, concorsi di poesie dialettali, spettacoli musicali e dj set. Gran finale domani, martedì 17 febbraio, gran finale con ulteriori sfilate, concorsi e spettacoli, la festa folk elettronica “Dance Tarantella”, la sfilata conclusiva, le premiazioni e il tradizionale rogo di Re Carnevale, che chiuderà ufficialmente l’edizione 2026.

