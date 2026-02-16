Ragusa – Grande partecipazione e intensa devozione hanno caratterizzato le giornate di sabato e ieri alla parrocchia Santa Maria Maddalena di Vittoria, in occasione della visita delle reliquie di Sant’Antonio di Padova nella diocesi di Ragusa.

I festeggiamenti sono entrati nel vivo sabato 14 febbraio con l’accoglienza ufficiale delle reliquie presso la parrocchia della Resurrezione. Alla presenza del clero, delle autorità civili e delle associazioni laicali, il busto reliquiario è stato accolto con il canto dell’Inno del Santo. A seguire la Messa solenne presieduta dal parroco don Pietro Floridia e il pellegrinaggio per le vie cittadine, che ha toccato diverse strade fino a giungere alla chiesa di Santa Maria Maddalena. In serata la celebrazione dei Vespri, la benedizione del pane di Sant’Antonio e una veglia di preghiera.

Ieri, domenica 15 febbraio si è celebrata la Festa della “Lingua di Sant’Antonio”, con una forte affluenza di fedeli. In mattinata le Messe animate dagli araldini e dall’ACR, con la benedizione dei bambini. Momento centrale della giornata, il Solenne Pontificale delle 18.30, presieduto dal vescovo di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa. Al termine delle celebrazioni, come da tradizione, la benedizione del pane di Sant’Antonio. Inoltre, i ragazzi della Gioventù Francescana hanno fatto, davanti al Vescovo, la loro promessa, ovvero l’impegno formale, assunto davanti alla comunità, di vivere in modo concreto il Vangelo seguendo l’esempio di San Francesco d’Assisi.

Il programma di oggi, lunedì 16 febbraio

La giornata odierna si è aperta con la visita delle reliquie alla Chiesa di San Giuseppe dalle Monache Benedettine di Ibla. Nel pomeriggio, alle 17.15, la recita del Santo Rosario e della coroncina al Santo nella Parrocchia Santa Maria Maddalena di Vittoria.

Alle ore 18.00 è previsto il pellegrinaggio delle parrocchie Santa Maria di Portosalvo, Santa Maria Goretti, San Massimiliano Kolbe, San Giovanni Bosco, San Domenico Savio e dell’Avo, con la celebrazione della Messa concelebrata da diversi sacerdoti del territorio.

Gli appuntamenti di domani, martedì 17 febbraio

Domani mattina, alle ore 10.00, Sant’Antonio visiterà gli ammalati, in un momento di particolare vicinanza e conforto spirituale.

Nel pomeriggio, alle 17.15, nuovamente Rosario e coroncina, mentre alle ore 18.00 sarà celebrata la Santa Messa con la partecipazione delle suore della città e degli “Amici speciali”.

La visita delle reliquie proseguirà nei giorni successivi con ulteriori momenti di preghiera, celebrazioni e iniziative pastorali, confermando la forte devozione del territorio verso il Santo di Padova.