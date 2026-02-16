Ragusa – Un nuovo appuntamento di grande fascino arricchisce la 31ª Stagione Concertistica Internazionale “Melodica – La Musica dell’Anima”. Sabato 21 febbraio, alle ore 20.30, il palco dell’Auditorium del Centro Commerciale Culturale di Ragusa ospiterà Giorgio Matteoli ai flauti dolci e Luca Ciammarughi al pianoforte, protagonisti di una serata che attraversa epoche, stili e suggestioni.

Il programma del concerto, dal titolo “Viaggio tra vecchio e nuovo”, è pensato come un vero e proprio percorso musicale che dal primo Settecento conduce fino al Novecento, alternando pagine celebri del repertorio classico a brani ispirati alla danza e alla tradizione popolare. Dalla forma solistica del concerto barocco alle miniature romantiche, fino alle evocazioni popolari dell’Europa orientale e alle atmosfere novecentesche, Giorgio Matteoli e Luca Ciammarughi accompagneranno il pubblico in un’esplorazione sonora che mette in luce il continuo dialogo tra canto, ritmo e colore. L’incontro tra il flauto dolce e il pianoforte diventa il cuore poetico della serata: un gioco di timbri raffinato e sorprendente, capace di unire antico e moderno, rigore e libertà espressiva, offrendo un ascolto vario, immediato e ricco di suggestioni. «Questo concerto mette in dialogo epoche diverse – spiega la direttrice artistica della rassegna, la pianista Diana Nocchiero – offrendo al pubblico non solo un ascolto di altissima qualità, ma anche un’esperienza emotiva e culturale profonda. Giorgio Matteoli e Luca Ciammarughi guideranno gli spettatori in un percorso sonoro ricco di contrasti e al tempo stesso di intimità, dove la musica si fa racconto e scoperta».

Giorgio Matteoli è musicista, direttore d’orchestra e docente, specializzato nel repertorio antico. Diplomato in violoncello, flauto dolce e musica da camera al Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, è laureato con lode in discipline storico-musicali. Svolge un’intensa attività concertistica come solista e direttore in Italia e all’estero, con esibizioni in numerosi Paesi europei ed extraeuropei. Luca Ciammarughi è pianista, scrittore, conduttore radiofonico e docente. Da oltre vent’anni è una delle voci di riferimento di Radio Classica. Ha tenuto concerti in Europa, negli Stati Uniti e in America Latina, collaborando con orchestre e istituzioni di prestigio. È autore di numerosi volumi dedicati alla musica pianistica e all’interpretazione e di una discografia ampiamente apprezzata dalla critica.