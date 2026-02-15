Una scena durata pochi secondi ma sufficiente a trasformare un normale sabato di spesa in un momento di puro terrore. È quanto accaduto davanti all’Esselunga di via Corridoni, a Bergamo, dove una bambina di un anno e mezzo è stata vittima di un tentato rapimento. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, acquisite dagli investigatori, mostrano l’intera sequenza: un uomo si avvicina alla famiglia e afferra la piccola per una gamba, tentando di trascinarla all’interno del supermercato.

Secondo la ricostruzione, l’episodio è avvenuto intorno alle 13. La bambina stava camminando tenuta per mano dalla madre quando un 47enne di origine romena, senza fissa dimora, l’ha afferrata all’improvviso. La donna è caduta a terra ma non ha mai lasciato la presa sulla figlia, impedendo che l’uomo riuscisse a portarla via.

La reazione del padre e l’intervento della sicurezza

Il padre, accortosi di quanto stava accadendo, ha lasciato il carrello e si è scagliato contro l’aggressore, colpendolo per farlo desistere. In pochi istanti è intervenuta anche la guardia giurata presente all’ingresso, insieme ad alcuni clienti, riuscendo a immobilizzare l’uomo fino all’arrivo della Polizia. La bambina, rimasta sempre accanto alla madre, è stata trasportata all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove i medici hanno riscontrato la frattura di un femore.

Il 47enne è stato arrestato e trasferito in carcere su disposizione della Procura. Le accuse ipotizzate sono tentato sequestro di persona aggravato dall’età della vittima e lesioni aggravate.

Le indagini della Squadra Mobile proseguono per chiarire identità, movimenti e possibili motivazioni dell’uomo. Al momento non emergono collegamenti con la famiglia né precedenti penali o sanitari rilevanti. Gli investigatori stanno verificando da quanto tempo si trovasse in città e se avesse già manifestato comportamenti anomali in altre zone d’Italia.