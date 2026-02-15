Ragusa – Il SIM Carabinieri esprime il proprio plauso e il più vivo compiacimento per la brillante operazione condotta dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ragusa, che ha portato all’arresto di un 28enne e al sequestro di un ingente quantitativo di stupefacenti e armi clandestine.

L’operazione non rappresenta solo un successo investigativo, ma un atto concreto di difesa del territorio. Oltre a sottrarre al mercato nero quasi 10 chilogrammi di sostanze stupefacenti (tra cui hashish, ecstasy, cocaina e crack) impedendo che migliaia di dosi raggiungano le strade e i nostri giovani, alimentando il degrado e la criminalità locale, sono state rinvenute e sequestrate due pistole clandestine, che apre uno scenario inquietante su ciò che questi malfattori avrebbero potuto compiere.

Sottrarre queste armi ‘fantasma’ e questo capitale illecito alla strada significa aver reso il nostro territorio infinitamente più sicuro per ogni cittadino, per ogni famiglia e per i nostri figli. Operare in scenari dove circolano pistole pronte al fuoco richiede un coraggio e una professionalità d’eccellenza che i colleghi hanno dimostrato ampiamente. Il Segretario Generale Provinciale SIM Carabinieri Ragusa Nicola Giso ha così commentato il frutto di questa operazione: “Esprimo il mio più profondo orgoglio e un sincero ringraziamento ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile di Ragusa per la straordinaria operazione portata a termine.

Interventi di questa portata non nascono per caso: sono il frutto di abnegazione, intuito investigativo e di quel silenzioso sacrificio quotidiano che caratterizza l’essere Carabiniere. Un plauso speciale va alla sinergia e alla compattezza di tutti i militari e di chi ha collaborato attivamente: siete la dimostrazione che, quando si lavora uniti per il bene comune, lo Stato vince sempre. Come SIM Carabinieri Ragusa, saremo sempre al vostro fianco, pronti a valorizzare il vostro operato e a tutelare chi, ogni giorno, con spirito di sacrificio, mette a rischio la propria vita per la sicurezza di tutti e il rispetto della legalità.” Il successo di Ragusa è la dimostrazione di come una catena di comando solida e una base operativa preparata possano produrre risultati d’eccellenza.

Vedere i vertici dell’Arma riconoscere il valore di chi, materialmente, ha operato in un contesto di alto rischio — tra armi clandestine e ingenti carichi di droga — è motivo di profondo orgoglio per tutta la nostra Associazione Sindacale. Questo riconoscimento non è solo un atto formale, ma la conferma che il lavoro meticoloso dei nostri militari sono i pilastri su cui poggia la sicurezza dell’intera Provincia. Per l’altissima professionalità dimostrata e per il rischio affrontato in uno scenario così degradato e pericoloso, il SIM Carabinieri Ragusa auspica che sia dato un giusto e meritato riconoscimento da parte dei superiori a tutti i militari operanti.