Modica – Dibattito sempre più acceso a Modica sullo spopolamento del centro storico, anzi dei centri storici, visto che il fenomeno ha riguardato sia Modica alta prima sia ora Modica bassa. Sulla questione un intervento dell’esponente di Sinistra Italiana Vito D’Antona.

“Continua incessante lo spopolamento del centro storico dovuto al trasferimento di residenti ed operatori economici verso il quartiere Sacro Cuore. Dopo avere colpito negli anni passati Modica Alta questo fenomeno interessa da qualche anno anche Modica Bassa. Sempre più spesso, soprattutto di sera, le strade, che un tempo erano destinate al passeggio o ad incontri, si presentano desolatamente vuote. La problematica ha riscosso interesse ed ha costituito oggetto di interventi pubblici e di iniziative anche da parte delle associazioni di categoria, Cna e Confcommercio. Proponiamo che l’Amministrazione comunale istituisca un tavolo permanente con la presenza delle associazioni di categoria, dei rappresentanti dei quartieri e di esperti della materia per individuare tutte quelle iniziative strutturali per invertire la tendenza.

Si valuti la possibilità di avviare un percorso di rigenerazione mediante la redazione di piani particolareggiati, come fatto in altre città, attraverso i quali possano essere realizzati tutti quei servizi e quelle infrastrutture utili alla vita dei cittadini. Parallelamente occorre individuare, anche utilizzando risorse nazionali e regionali, una griglia di incentivi quali contributi e finanziamenti a tasso agevolato, mediante convenzioni con banche, oltre a sgravi fiscali per un lungo periodo a favore di cittadini che vogliono fissare la residenza nel centro storico e di operatori economici che vi intendono stabilire la propria attività, misure incentivanti già sperimentate anche in altri comuni. Il recupero e la rivitalizzazione del centro storico di Modica Alta e di Modica Bassa è diventata una emergenza e non si può più perdere tempo”. (da.di.)