Un’attività di spaccio nel cuore del centro storico è stata interrotta dai Carabinieri della Compagnia di Ragusa, che nelle ultime ore hanno arrestato un 28enne di origine albanese gravemente indiziato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

L’intervento è scattato tra via Minardi e via Scarlatti, dove i militari del Nucleo Operativo stavano monitorando alcuni movimenti ritenuti sospetti durante i servizi di controllo del territorio finalizzati al contrasto dello spaccio nel capoluogo.

Secondo quanto ricostruito dall’Arma, un insolito via vai di persone nella zona aveva attirato l’attenzione degli investigatori. Dopo una fase di osservazione, i militari avrebbero assistito a una presunta cessione di droga accompagnata dal passaggio di denaro.

A quel punto è scattato il controllo. Il giovane è stato fermato dopo un breve inseguimento e sottoposto a perquisizione.

L’attività è stata poi estesa all’abitazione dell’indagato, dove i Carabinieri hanno rinvenuto 11 dosi di crack e 34 dosi di cocaina, già confezionate e pronte per essere immesse sul mercato.

Sequestrati anche 150 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il taglio e il confezionamento delle sostanze.

Secondo la stima effettuata dagli investigatori, la droga recuperata avrebbe potuto generare un guadagno di circa 2.000 euro attraverso la vendita al dettaglio.

Controlli rafforzati nel centro storico

L’operazione si inserisce nei servizi che l’Arma sta portando avanti sul territorio ibleo per contrastare il traffico e la diffusione di sostanze stupefacenti, con particolare attenzione alle aree urbane maggiormente frequentate.

Dopo le formalità di rito, il 28enne è stato arrestato in flagranza di reato e trasferito presso il carcere di via G. Di Vittorio a Ragusa, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Come previsto dalla legge, l’uomo è da ritenersi presunto innocente fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.