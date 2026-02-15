Nonostante una parziale attenuazione del maltempo, la Protezione Civile Regionale invita alla massima cautela per la giornata di domani, lunedì 16 febbraio. Il nuovo bollettino ufficiale conferma il persistere di una configurazione instabile che continuerà a flagellare l’Isola, con un focus particolare sui fenomeni elettrici e le raffiche di vento.
Precipitazioni e Temporali
L’instabilità atmosferica non ha ancora esaurito la sua spinta. Per domani sono previste:
- Piogge diffuse: Le precipitazioni, anche sotto forma di temporale, insisteranno prevalentemente sui settori centro-settentrionali.
- Intensità: I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità e una frequente attività elettrica.
- Zone critiche: Sui versanti settentrionali e nord-orientali (area tirrenica e messinese), le piogge risulteranno più isolate, con accumuli che dovrebbero mantenersi su livelli deboli.
Shock termico: minime in calo, massime in rialzo
Un dato interessante riguarda l’andamento delle temperature, che subiranno variazioni opposte:
- Crollo delle minime: Durante la notte e nelle prime ore del mattino si avvertirà un freddo più pungente, con una sensibile diminuzione delle temperature minime.
- Rialzo delle massime: Di contro, nelle ore centrali della giornata, si registrerà un aumento marcato delle temperature massime, specialmente lungo la fascia tirrenica.
Venti di burrasca e stato dei mari
La vera minaccia resta il vento, che non accenna a placarsi:
- Venti: Soffieranno forti dai quadranti occidentali, con rinforzi che toccheranno l’intensità di burrasca in prossimità dei rilievi montuosi.
- Mari: La navigazione resterà complessa. Tutti i bacini occidentali risulteranno da molto mossi ad agitati, mentre lo Ionio vedrà un progressivo aumento del moto ondoso fino a diventare molto mosso.
