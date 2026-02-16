La Rottamazione quinquies, introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), non è un semplice “sconto fiscale”, ma una complessa operazione di ristrutturazione del debito per cittadini e imprese. Se gestita con attenzione, permette di abbattere il peso delle cartelle esattoriali accumulate tra il 2000 e il 2023, eliminando zavorre che spesso hanno raddoppiato la cifra originaria.

I vantaggi: ripartire con il “passaporto” fiscale

Aderire alla Quinquies significa puntare a due obiettivi fondamentali:

Risparmio netto: Si paga solo la quota capitale e le spese di notifica. Addio a sanzioni, interessi di mora e aggio. Operatività immediata: Per imprese e professionisti, la domanda garantisce il rilascio di un DURC regolare, fondamentale per partecipare a gare d’appalto e sbloccare pagamenti della Pubblica Amministrazione.

Il piano di rientro: una maratona di 9 anni

Il legislatore ha previsto una flessibilità senza precedenti per quanto riguarda la dilazione:

Soluzione unica: Entro il 31 luglio 2026 .

Entro il . Rateizzazione: Fino a 54 rate bimestrali, distribuendo il debito su un arco di 9 anni.

Attenzione: Sulle rate matureranno interessi al tasso convenzionale a partire dal 1° agosto 2026. La scelta della rateizzazione è un impegno a lungo termine che richiede una solida pianificazione finanziaria.

La nuova disciplina della decadenza: il limite dei “due errori”

A differenza del passato, le regole emerse da Telefisco 2026 offrono un piccolo margine di manovra. La perdita dei benefici non è più immediata al primo ritardo, ma scatta solo se:

Si omettono due rate (anche non consecutive).

(anche non consecutive). Non si versa l’ ultima rata del piano (per la quale non è prevista alcuna tolleranza).

del piano (per la quale non è prevista alcuna tolleranza). Si manca il pagamento dell’unica soluzione entro il termine.

Un’insidia tecnica è rappresentata dall’imputazione automatica: se si salta una rata e si paga la successiva, l’AdER coprirà il debito cronologicamente più vecchio. Questo può “nascondere” un’insolvenza e portare alla decadenza improvvisa proprio verso la fine del percorso.

Perimetro della sanatoria: cosa resta fuori?

Non tutto il debito è rottamabile. È essenziale distinguere tra i carichi definibili e quelli esclusi:

SÌ (Rottamabili) NO (Esclusi) Tasse da dichiarazioni o controlli automatici. Debiti da accertamenti sostanziali pendenti. Contributi INPS (non da accertamento). Tributi locali (IMU, TARI, salvo rari casi). Sanzioni amministrative (maggiorazioni). Debiti affidati dopo il 31 dicembre 2023. Chi è decaduto dalla Quater prima del 30/09/25. Cartelle già saldate o stralciate.

Come e quando muoversi

La finestra temporale è stretta e i tempi sono certi:

Domanda di adesione: Entro il 30 aprile 2026 , esclusivamente in via telematica sul portale AdER.

Entro il , esclusivamente in via telematica sul portale AdER. Risposta dell’AdER: Entro il 30 giugno 2026 riceverete il prospetto con gli importi dovuti e i bollettini.

Il consiglio finale: l’analisi del Prospetto Informativo

Prima di cliccare “invia”, è caldamente consigliato richiedere il Prospetto Informativo personalizzato. Questo documento permette di visionare in anticipo quali carichi sono definibili e di simulare l’impatto delle rate sul proprio bilancio familiare o aziendale. Una ripartenza economica richiede prudenza: meglio escludere una cartella incerta che rischiare di far saltare l’intero piano per eccesso di ottimismo.