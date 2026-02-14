La Protezione Civile della Sicilia oggi pomeriggio sul sito istituzionale regionale ha pubblicato un bollettino di allerta gialla per il rischio meteo-idrogeologico, valido per l’intera giornata di domani, domenica 15 febbraio. L’avviso riguarda tutte le province siciliane, inclusa quella di Ragusa, a causa di un fronte perturbato che colpirà l’Isola con intensità crescente a partire dalle prossime ore.
L’evoluzione del maltempo: cosa aspettarsi
Il peggioramento delle condizioni atmosferiche seguirà una precisa scansione temporale:
- Venti e Mareggiate: Già dal primo pomeriggio di oggi si registrerà un deciso rinforzo della ventilazione dai quadranti occidentali. Sono attesi venti da forti a burrasca, con picchi di burrasca forte durante le raffiche più violente. Il mare risulterà da agitato a molto agitato, specialmente nello Stretto di Sicilia, con il concreto rischio di mareggiate lungo i litorali esposti.
- Piogge e Temporali: Dalla serata odierna, le precipitazioni si faranno più diffuse, interessando in particolar modo i settori centro-settentrionali. I fenomeni potranno assumere carattere di nubifragio, con rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e improvvise raffiche di vento.
Il bollettino per domenica 15 febbraio
Per la giornata di domani, il quadro meteorologico resterà critico su tutta la regione:
- Precipitazioni: Piogge sparse e temporali insisteranno sulla Sicilia, con accumuli pluviometrici che potrebbero risultare moderati ma localmente pericolosi per la saturazione dei terreni.
- Ventilazione: I venti continueranno a soffiare con intensità di burrasca, in particolare sui settori meridionali e occidentali dell’Isola.
- Stato del mare: Condizioni proibitive per la navigazione nello Stretto di Sicilia (molto agitato), mentre i restanti bacini rimarranno molto mossi.
Raccomandazioni
Considerata la natura dei fenomeni previsti, si invita alla massima prudenza negli spostamenti, evitando i sottopassi e le zone costiere più esposte al moto ondoso. Si consiglia inoltre di mettere in sicurezza balconi e oggetti leggeri che potrebbero essere trasportati dalle raffiche.
Lascia un commento