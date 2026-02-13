Modica – Cresce l’attesa in casa Avimec Modica per la sfida di domenica pomeriggio al “PalaRizza” contro il Viridex Sabaudia, valida per la quindicesima giornata del campionato di serie A3 di pallavolo. I biancoazzurri di coach Enzo Distefano, tornano tra le mura amiche dopo la vittoria al tie break ottenuta sul campo dell’Aurispa DFV Lecce, che ha permesso al sestetto della Contea di agganciare i salentini in classifica.

Quello di domenica, sarà un match molto importante, che mette in palio punti pesantissimi per conquistare la migliore posizione possibile nella griglia dei play off. Il sestetto pontino che nel turno precedente ha trovato disco rosso al “PalaCalafiore” di Reggio Calabria è reduce da tre sconfitte consecutive e arriverà in Sicilia con il dente avvelenato e con la voglia di interrompere la serie negativa, ma dall’altra parte della rete troverà una squadra che ha ritrovato morale, che ha dimostrato anche una buona tenuta mentale e che vuole sfruttare il fattore campo per provare il sorpasso in classifica, visto che Sabaudia ha un solo punto di vantaggio rispetto al sestetto del presidente Vanni Iacono.

“La vittoria di Tricase ci ha rilanciato anche dal punto di vista del morale – spiega coach Enzo Distefano -, controLecce abbiamo conquistato due punti importantissimi per la nostra classifica che, ci alzano ulteriolmente il morale, perchè conquistati in uno dei campi più difficili del nostro girone, dove avanti di due set, siamo stati recuperati con una prova d’orgoglio dei padroni di casa che ci aspettavamo e che poi ci ha visto vittoriosi al tiebreak. Ora testa immediatamente a Sabaudia, perchè al “PalaRizza” arriverà una squadra molto competitiva che ha nel suo roster degli atleti importanti. Noi li affronteremo a viso aperto e consapevoli di poter giocare davanti al nostro pubblico.

A Tricase, nei primi due set la fase sideout è stata un orologio così come la fase di contrattacco, poi Lecce è venuto fuori, ma nel tie break i miei ragazzi sono stati bravissimi a ricompattarsi anche dal punto di vista mentale. Per affrontare nel migliore dei modi Sabaudia – continua – dobbiamo ripartire proprio da questo. Dobbiamo affrontarli da squadra, perchè conosciamo il loro valore, in tutte le fasi sono competitivi e forti di una buonissima diagonale che io reputo una delle migliori di questo girone, oltre alle individualità importanti che possiedono. Sappiamo che arriveranno a Modica con voglia di riscatto dopo tre sconfitte consecutive e per vendicare la sconfitta della gara di andata e sappiamo che scenderanno in campo agguerritissimi. Con Sabaudia – conclude Enzo Distefano – oltre a una prova di squadra, servirà un “PalaRizza” pieno, perchè i ragazzi sentono la spinta dei nostri tifosi e hanno bisogno del nostro pubblico. Invito, quindi, i nostri tifosi a venire numerosi e come dico sempre io rumorosi a sostenerci perchè ne abbiamo veramente bisogno”.

Nella vittoria di Tricase, un valido contributo è arrivato da Daniele Buzzi che contro Lecce ha messo a referto 11 punti e tagliato il traguardo dei 200 muri in serie A.

“ControSabaudia sarà una gara difficile – spiega il centrale dell’Avimec Modica – perchè sono una squadra che ha ottenuto ottimi risultati e che nonostante le recenti sconfitte ha dimostrato di essere in forma e competitiva sotto molti aspetti. Noi dovremo affrontarli a testa alta, partendo da tutto quello di buono che abbiamo fatto contro Lecce e riprodurlo domenica al “PalaRizza”, cercando di portare a casa la vittoria.

Festeggiare i200 muri in serie A in un campo difficile come quello di Lecce– continua – è stata per me una gioia enorme perchè, è un bel risultato ottenuto in anni di duro lavoro in allenamento e raggiungerlo ottenendo anche un risultato come quello di Lecce è la ciliegina sulla torta. Contro Sabaudia – concludeDaniele Buzzi – ci sarà bisogno di una prova di carattere come quella fatta con Lecce, ma avremo bisogno anche dell’aiuto del nostro pubblico, quindi speriamo che il “PalaRizza”, domenica sia pieno a sostenerci e sarebbe per noi una gioia enorme vedere quante più persone possibili tifare per noi”.