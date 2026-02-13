Ragusa – Un primo confronto istituzionale tra Confcooperative Ragusa e il nuovo prefetto Tania Giallongo ha inaugurato una fase di dialogo che l’organizzazione considera strategica per il futuro del territorio. A rappresentare il movimento cooperativo provinciale è stato il presidente Luca Campisi, accompagnato dalla vicepresidente regionale di Fedagripesca Confcooperative, Nuccia Alboni, presenza che ha sottolineato il peso determinante del settore agricolo nell’economia iblea.

L’incontro, cordiale e improntato alla massima collaborazione, ha permesso di affrontare i temi più rilevanti per il sistema cooperativo: sviluppo economico, rafforzamento delle filiere agroalimentari, inclusione sociale, lavoro e legalità. Campisi ha evidenziato come le cooperative rappresentino una rete di imprese radicata nel territorio, capace di generare valore economico e sociale attraverso modelli partecipativi e responsabili, contribuendo in modo concreto alla crescita delle comunità locali.

Dal canto suo, il prefetto ha manifestato attenzione e disponibilità al confronto, riconoscendo il ruolo delle cooperative come attori fondamentali nei processi di sviluppo e coesione del territorio. La delegazione di Confcooperative ha ribadito la volontà di mantenere un dialogo costante con la Prefettura, nella convinzione che la collaborazione istituzionale sia un elemento imprescindibile per affrontare le sfide che attendono la provincia.

L’incontro si è concluso con l’impegno condiviso a proseguire un percorso di confronto stabile e costruttivo, orientato alla tutela del lavoro, alla promozione della legalità e al sostegno delle realtà produttive che ogni giorno contribuiscono alla vitalità economica e sociale della provincia di Ragusa.