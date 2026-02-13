Ragusa – La Passalacqua Ragusa dopo avere osservato il turno di riposo (rotazione dovuta al girone a 13 squadre) sabato alle 17 calcherà il parquet del palazzetto comunale di via della Speranza a Villafranca di Verona, dove affronterà Alpo. Siamo alla XIX giornata del campionato di serie A2 femminile di una stagione che sta continuando a riservare sorprese e in cui ogni squadra ha dimostrato di poter dare del filo da torcere alle avversarie. Lo stop per la Passalacqua è servito a continuare il recupero attento di Consolini e Labanca – che dovrebbero essere della partita – e a rimettere insieme le forze fisiche e psicologiche dopo la partita persa contro Cagliari ai supplementari, in una condizione di emergenza per la panchina corta e per la situazione falli.

Anche Alpo ha il dente avvelenato, dopo essere stata sconfitta ad Alcamo dalla Golfo Basket. “Alpo è una squadra veloce che gioca molto in transizione – dice coach Mara Buzzanca, analizzando il match – e, quando entra nel flusso della transizione ha dimostrato tutta la sua pericolosità. Peresson è una pedina importantissima per l’attacco, capace di attivare tutti i terminali offensivi. Il nostro obiettivo è contenere le loro transizioni offensive, difendere forte sulle tiratrici e rendere difficile la visione di gioco a Peresson, facendo la nostra partita. La nostra condizione non è ottimale. Precious Johnson ha rimediato una storta alla caviglia in allenamento ed è costretta allo stop. Labanca e Consolini rientreranno ma con grande prudenza; siamo ancora in emergenza e sappiamo che dobbiamo gettare il cuore oltre l’ostacolo con determinazione, passione e impegno”.

Le statistiche: la Passalacqua Ragusa ha messo a segno fino ad oggi 1036 punti, subendone 980 con 10 partite vinte e 6 perse, occupa il quarto posto in classifica con 20 punti a pari merito con Umbertide (che la segue per la classifica avulsa). In vetta ci sono Matelica 28 punti, Alpo con 26 e Bolzano con 22 punti. Alpo ha vinto 13 incontri, persi 4 con 1230 punti fatti e 1144 subiti. In merito alle percentuali di realizzazione, Ragusa ha il 44 per cento da 2 punti, il 26% da 3, e il 68% ai liberi con 670 rimbalzi totali. Alpo tira con il 42% da 2 punti, il 30% da 3, 72% ai liberi, con 897 rimbalzi totali all’attivo.

L’incontro di sabato il cui inizio è previsto alle ore 17.00, sarà arbitrato dai signori Mattia De Rico e Filippo Toffano di Venezia