Comiso ospiterà domenica 31 maggio un incontro dedicato agli 80 anni dell’Autonomia della Regione Siciliana. L’appuntamento è fissato alle ore 10 nella Sala C.A.E.C. di via Nunzio Di Giacomo, dove si terrà il dibattito dal titolo “Le ragioni di un percorso” promosso dal sindaco di Acate, Gianfranco Fidone.
All’iniziativa prenderà parte anche l’ex presidente della Regione Siciliana Raffaele Lombardo, fondatore del movimento MPA-Grande Sicilia. L’incontro sarà aperto ad amministratori locali, simpatizzanti e rappresentanti del territorio provinciale.
Al centro del confronto ci saranno i temi legati allo sviluppo della provincia di Ragusa, con particolare attenzione alle infrastrutture, alla crescita economica e all’utilizzo delle risorse europee.
Secondo quanto comunicato oggi dagli organizzatori, il dibattito punterà a rilanciare il ruolo dei territori all’interno dell’autonomia regionale, partendo dalle principali opere considerate strategiche per il Sud Est siciliano.
I temi sul tavolo
Nel corso dell’incontro si parlerà di alcune delle questioni più sentite nel territorio ragusano: dall’aeroporto di Comiso alla Siracusa-Gela, passando per la Ragusa-Catania e la valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche locali.
Fidone ha sottolineato la necessità di “dare reale vigore e centralità ai territori”, ribadendo l’importanza dell’applicazione dello Statuto autonomistico siciliano e del principio di sussidiarietà.
Per il sindaco di Acate, la provincia di Ragusa deve assumere un ruolo più incisivo nelle scelte strategiche regionali, dando maggiore spazio agli amministratori locali e alle esigenze dei cittadini.
L’appuntamento a Comiso
L’evento si svolgerà nella mattinata di domenica 31 maggio presso la Sala C.A.E.C. nel centro di Comiso.
Gli organizzatori parlano di un momento di confronto aperto, destinato a coinvolgere realtà civiche e amministrative della provincia, in una fase in cui infrastrutture e collegamenti restano temi centrali per il territorio ibleo.
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