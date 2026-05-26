L’INPS ha definito il calendario degli accrediti dell’Assegno Unico e Universale per il mese di giugno 2026. Le date principali sono fissate tra giovedì 18 giugno e venerdì 19 giugno 2026, quando verranno effettuati i bonifici ordinari per chi già percepisce la prestazione senza variazioni recenti.
Per chi invece presenta nuove domande, modifiche del nucleo familiare o aggiornamenti dell’ISEE, il pagamento potrebbe slittare agli ultimi giorni del mese, come da prassi consolidata dell’istituto. Diverso il caso dei percettori dell’Assegno di Inclusione, per i quali le tempistiche seguono un calendario separato: l’erogazione avviene generalmente nella seconda metà del mese.
Importi rivalutati e fasce ISEE
Per il 2026, gli importi dell’Assegno Unico sono stati adeguati con una rivalutazione pari all’1,4%, in linea con gli aggiornamenti legati all’inflazione.
Le cifre per ciascun figlio variano indicativamente:
- da circa 58,30 euro
- fino a un massimo di 203,80 euro
L’importo effettivo dipende dalla situazione ISEE del nucleo familiare, dalla composizione del nucleo e da eventuali maggiorazioni previste per condizioni specifiche (figli minori, disabilità, famiglie numerose).
Secondo le indicazioni dell’INPS, il sistema di calcolo resta progressivo: più basso è l’ISEE, maggiore è il contributo mensile.
Come controllare il pagamento
I beneficiari possono verificare la data precisa dell’accredito accedendo al portale ufficiale dell’INPS tramite SPID, CIE o CNS.
In alternativa è disponibile anche l’app IO, che consente di monitorare notifiche e aggiornamenti relativi ai pagamenti pubblici.
L’istituto aggiorna in tempo reale lo stato delle prestazioni, compresi eventuali conguagli o variazioni legate alla situazione reddituale del nucleo familiare.
Impatto per famiglie e bilanci domestici
L’Assegno Unico rappresenta una delle principali misure di sostegno al reddito per le famiglie con figli a carico in Italia.
Il calendario di giugno 2026 conferma la stabilità delle tempistiche di erogazione, elemento rilevante per la pianificazione delle spese mensili di milioni di nuclei familiari.
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