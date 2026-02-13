Ragusa – Proseguono i servizi di controllo del territorio da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa, volti anche a contrastare le violazioni più gravi alle norme che regolano la sicurezza stradale. I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ragusa hanno denunciato un ventunenne di Vizzini, gravemente indiziato dei reati di lesioni personali stradali e di guida in stato di ebbrezza alcolica.

Nello scorso mese di gennaio la Sezione Radiomobile di Ragusa, allertata sul numero di emergenza 112, era intervenuta in piena notte in viale delle Americhe ove si era verificato un terribile incidente che aveva visto coinvolta una BMW sulla quale si trovavano due giovanissimi. La giovane che viaggiava sul sedile del passeggero era stata trasportata in ospedale in condizioni molto serie e l’autovettura gravemente danneggiata era stata sequestrata.

Gli accertamenti condotti dai Carabinieri per ricostruire le cause e la dinamica dell’accaduto avevano portato al deferimento del ventunenne alla guida per lesioni personali stradali gravi. Nel corso della notte anch’egli era stato condotto per accertamenti presso l’Ospedale Giovanni Paolo II ed era stato richiesto l’esame tossicologico per verificare se il tasso di alcool nel sangue fosse superiore a quello consentito. Nei giorni scorsi, all’esito dell’accertamento, i Carabinieri della Sezione Radiomobile lo hanno deferito anche per la guida in stato di ebbrezza alcoolica.

In un’altra occasione, alle due e trenta del mattino, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Ragusa hanno deferito un 34enne di Ragusa che, nell’ambito di controlli alla circolazione stradale e contestuale accertamento etilometrico, è stato trovato positivo, con un tasso di alcool superiore a quello consentito. Per lui è anche scattato, come previsto dal codice della strada, il ritiro della patente e il suo documento di guida è stato trasmesso alla Prefettura per il procedimento di sospensione.

Il grado di responsabilità delle persone denunciate dai Carabinieri dovrà essere vagliato in sede giurisdizionale, come legislativamente previst