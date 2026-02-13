Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2026, è diventata operativa la quinta edizione della definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione. La misura, ribattezzata Rottamazione-quinquies, offre ai contribuenti una chance concreta per regolarizzare la propria posizione debitoria abbattendo drasticamente i costi extra legati a sanzioni e interessi.

Le date chiave del 2026

Il calendario fissato dal legislatore non lascia spazio a distrazioni. Ecco le scadenze da segnare:

30 aprile 2026: termine ultimo per l’invio della domanda di adesione (esclusivamente online).

termine ultimo per l’invio della domanda di adesione (esclusivamente online). 30 aprile 2026: scadenza per un’eventuale revoca o modifica dell’istanza già presentata.

scadenza per un’eventuale revoca o modifica dell’istanza già presentata. 31 luglio 2026: termine per il versamento dell’unica soluzione o della prima rata del piano.

Cosa si può rottamare? (Ambito Oggettivo)

Il raggio d’azione della sanatoria è particolarmente ampio, coprendo un ventaglio temporale che va dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023. La discriminante non è l’anno dell’imposta, ma la data in cui il debito è stato consegnato all’Agente della Riscossione.

Possono essere definiti:

Debiti d’imposta: derivanti da dichiarazioni annuali (IVA, IRPEF) o controlli automatici e formali.

derivanti da dichiarazioni annuali (IVA, IRPEF) o controlli automatici e formali. Contributi INPS: esclusivamente se dichiarati e non versati (sono esclusi quelli derivanti da accertamento).

esclusivamente se dichiarati e non versati (sono esclusi quelli derivanti da accertamento). Multe Stradali: lo sconto si applica solo su interessi e aggio, mentre la sanzione base resta dovuta.

lo sconto si applica solo su interessi e aggio, mentre la sanzione base resta dovuta. Ex-decaduti: possono rientrare anche i soggetti che non hanno completato i pagamenti delle vecchie rottamazioni (bis, ter, quater o Saldo e Stralcio).

Restano invece esclusi:

I carichi relativi ad accertamenti esecutivi .

. I contribuenti che erano in regola con la Rottamazione-quater al 30 settembre 2025.

al 30 settembre 2025. Recuperi di aiuti di Stato, multe penali e sentenze della Corte dei Conti.

Tasse locali (IMU, TARI): ammesse solo se il Comune decide autonomamente di attivare una propria sanatoria.

Il beneficio economico: fino a 54 rate

Il principale vantaggio della Quinquies risiede nell’azzeramento di sanzioni, interessi di mora e aggio. Per quanto riguarda il rimborso, la norma introduce una flessibilità maggiore rispetto al passato:

Pagamento in soluzione unica. Rateizzazione estesa: possibilità di dividere l’importo in un massimo di 54 rate bimestrali (circa 9 anni), con l’applicazione di un tasso d’interesse del 3% annuo.

Come presentare la domanda

L’accesso alla misura è universale: non sono richiesti requisiti di difficoltà economica. Possono aderire privati, professionisti e società. La procedura è interamente digitale e deve essere effettuata attraverso il portale dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER).

Si consiglia di richiedere preventivamente il prospetto informativo online per avere un quadro chiaro delle cartelle effettivamente rottamabili e calcolare l’effettivo risparmio prima di procedere con l’istanza ufficiale.