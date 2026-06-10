La Misericordia di Modica ha garantito l’assistenza sanitaria durante una manifestazione sportiva paralimpica svoltasi al Kikki Village, in provincia di Ragusa. L’iniziativa, promossa dal Comitato Italiano Paralimpico Sicilia e da INAIL, si è articolata su quattro giornate di attività.

L’evento ha coinvolto atleti con invalidità da infortuni sul lavoro, con l’obiettivo di favorire percorsi di inclusione sociale e riabilitazione attraverso lo sport. Le discipline protagoniste sono state scherma, atletica, tennis tavolo e nuoto.

Per tutta la durata della manifestazione, i volontari della Misericordia hanno assicurato la presenza di personale sanitario, contribuendo alla gestione in sicurezza delle attività sportive e degli spazi dedicati agli atleti e agli accompagnatori.

La partecipazione è stata ampia e proveniente da diverse aree della Sicilia, con una forte presenza di giovani. Accanto alle competizioni, l’organizzazione ha registrato momenti di socializzazione e confronto, considerati parte integrante del percorso di reinserimento promosso dall’iniziativa.

Il progetto si inserisce nel più ampio quadro delle attività promosse a livello nazionale dal sistema paralimpico e da enti come INAIL, che negli ultimi anni hanno rafforzato le iniziative dedicate alla riabilitazione attraverso lo sport adattato.

L’esperienza del Kikki Village conferma il ruolo dello sport come strumento di inclusione e recupero relazionale. Le attività sportive adattate, oltre a favorire la riabilitazione fisica, permettono la costruzione di reti sociali tra persone provenienti da contesti diversi.

La presenza della Misericordia di Modica ha assicurato supporto sanitario costante, contribuendo alla buona riuscita dell’evento e alla gestione ordinata delle attività sportive.