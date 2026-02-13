Entra nel vivo il calendario dei pagamenti dell’Assegno Unico e Universale per il mese di febbraio 2026. L’INPS ha confermato che per le famiglie che hanno già una pratica in stato “accolta” non è necessario presentare una nuova domanda, a meno che la precedente non sia stata revocata o respinta.

Il mese di febbraio segna un momento di passaggio importante, caratterizzato dall’applicazione della rivalutazione annuale e dall’avvicinarsi delle scadenze per il rinnovo della situazione economica del nucleo familiare.

Calendario e importi: le date di febbraio

Secondo le comunicazioni ufficiali dell’Istituto, le rate di questo mese verranno erogate nelle seguenti giornate:

19 e 20 febbraio: per i nuclei familiari che non hanno subito variazioni rispetto al mese precedente.

per i nuclei familiari che non hanno subito variazioni rispetto al mese precedente. Ultima settimana del mese: per chi ha presentato una nuova domanda o ha subito modifiche nel nucleo familiare.

Grazie all’adeguamento all’inflazione basato sull’indice Istat, gli importi e le soglie ISEE per il 2026 hanno subito una rivalutazione dell’1,4%.

Nota bene: Mentre a febbraio verranno accreditati gli importi già aggiornati, gli eventuali conguagli relativi alla mensilità di gennaio (per la differenza dovuta alla rivalutazione) saranno corrisposti a partire dal mese di marzo 2026.

La scadenza ISEE 2026: come evitare il minimo

Dal 1° gennaio 2026 è entrato in vigore il nuovo sistema di calcolo ISEE, che include franchigie più favorevoli (come quella sulla prima casa) e una scala di equivalenza rivista per le famiglie numerose.

Per continuare a ricevere la cifra corretta basata sulla propria fascia di reddito, è fondamentale rinnovare l’ISEE entro il 28 febbraio 2026. Ecco cosa succede se non si rispetta questa tempistica:

Da marzo 2026: in assenza di un ISEE valido, l’Inps erogherà d’ufficio solo l’ importo minimo (circa 59,80 euro per figlio minore).

in assenza di un ISEE valido, l’Inps erogherà d’ufficio solo l’ (circa 59,80 euro per figlio minore). Entro il 30 giugno 2026: se l’attestazione viene presentata entro questa data, l’Istituto ricalcolerà la prestazione e riconoscerà tutti gli arretrati maturati da marzo.

se l’attestazione viene presentata entro questa data, l’Istituto ricalcolerà la prestazione e riconoscerà tutti gli maturati da marzo. Dopo il 30 giugno: si perderà il diritto agli arretrati; l’importo sarà adeguato solo a partire dal mese successivo alla presentazione della DSU.

Requisiti e variazioni

Il rinnovo è automatico per chi ha una domanda attiva, ma resta l’obbligo di segnalare tempestivamente variazioni significative, come: