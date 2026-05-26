Un episodio avvenuto a Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta, riporta l’attenzione sul fenomeno delle banconote false da 50 euro e sui controlli utili per riconoscerle. Il caso è stato diffuso dalla Polizia di Stato attraverso i canali social “Agente Lisa”, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini sui dettagli di sicurezza delle banconote in euro.
Secondo la ricostruzione, un uomo è entrato in una profumeria mostrando interesse per un prodotto di valore, per poi acquistare un articolo di pochi euro. Il pagamento sarebbe avvenuto con una banconota da 50 euro, che inizialmente non ha destato sospetti. Il resto è stato consegnato regolarmente.
Solo alla chiusura della cassa la commessa ha notato alcune anomalie confrontando la banconota con altre dello stesso taglio. A quel punto ha deciso di recarsi presso il commissariato di Santa Maria Capua Vetere per presentare denuncia.
Gli accertamenti della Polizia scientifica hanno successivamente confermato che si trattava di una banconota contraffatta. Le indagini hanno permesso di analizzare anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza, ricostruendo gli spostamenti del veicolo utilizzato dall’uomo dopo l’acquisto.
Il lavoro investigativo ha portato all’identificazione del presunto autore, nonostante l’auto risultasse intestata a una società di noleggio. Un elemento che ha reso più complessa la fase di risalita alla responsabilità.
La Polizia di Stato invita a prestare attenzione alle caratteristiche delle banconote, soprattutto nei pagamenti in contanti di piccolo taglio, dove la circolazione del falso può passare più facilmente inosservata.
Tra i controlli più immediati indicati dagli operatori rientrano la verifica della consistenza della carta, la presenza della filigrana, del filo di sicurezza e dell’ologramma, elementi difficilmente riproducibili con precisione.
Il caso diventa così anche un promemoria operativo per esercenti e cittadini: controllare il denaro ricevuto può evitare perdite economiche e facilitare l’individuazione tempestiva di eventuali tentativi di frode.
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