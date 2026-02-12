Modica – Non tarda ad arrivare la replica del sindaco di Modica, Maria Monisteri Caschetto, alle critiche sollevate dai consiglieri comunali Paolo Nigro e Massimo Caruso sulla mancata apertura della piscina comunale e sugli interventi dopo il recente maltempo.

Il primo cittadino che abbiamo contattato telefonicamente chiarisce innanzitutto la situazione relativa alla riapertura della piscina, precisando che al momento non è possibile indicare una data certa. Tuttavia, rassicura che l’Amministrazione sta lavorando per accelerare ogni procedura e consentire la riapertura “il prima possibile”.

Sul fronte dei danni causati dal forte vento, Monisteri interviene per smentire le accuse di inerzia: «I sopralluoghi sono stati effettuati ed entro domani saranno rimossi i rami spezzati sia all’interno della piscina sia in altre zone della città. Contrariamente a ciò che qualcuno vuole far credere, non smettiamo mai di lavorare, soprattutto quando il maltempo crea disagi e richiede interventi immediati».

Il sindaco ribadisce quindi che l’attività dell’Amministrazione non si ferma e che ogni criticità viene affrontata con tempestività, invitando a evitare polemiche che rischiano di alimentare confusione tra i cittadini.

