Il Premio Sicilia Valentina Raffa è oggi una delle notizie culturali più significative per il panorama letterario isolano. La giornalista e scrittrice modicana ha ricevuto il prestigioso riconoscimento per il suo thriller “Assurdo ma vero” (Bookabook editore), durante la cerimonia ufficiale tenutasi il 1° febbraio 2026 al Teatro “Tina Di Lorenzo” di Noto.

Il Premio, giunto alla sua 44ª edizione, è stato ideato nel 1982 da Corrado Armeri e rappresenta una medaglia al petto per chi lo riceve: un segno di onore e orgoglio per aver portato alto il nome della Sicilia e averne divulgato i valori culturali, civili e umani.

Assurdo ma vero: il thriller siciliano che ha conquistato la giuria

Il romanzo “Assurdo ma vero” è un giallo-thriller ambientato in Sicilia, dove paesaggi, memoria e tradizione si intrecciano con la tensione narrativa. La protagonista Angel Messina, giornalista razionale e determinata, si trova coinvolta in una vicenda che sfida la logica e apre scenari paranormali.

Un’opera che racconta la Sicilia autentica

Il libro è ambientato tra luoghi reali e suggestivi, dove la gastronomia, la famiglia e il senso di appartenenza diventano elementi narrativi. “C’era profumo di infanzia, profumo di nonna”, scrive l’autrice, evocando il valore della tradizione che si tramanda.

La cerimonia del Premio Sicilia 2026: cultura, spettacolo e memoria

La serata di premiazione, condotta dal giornalista Massimiliano Casto, ha unito teatro musicale, poesia, sfilate e momenti di spettacolo. Il Teatro “Tina Di Lorenzo” ha fatto da cornice a un evento che celebra l’eccellenza siciliana.

La motivazione ufficiale della Commissione

La targa consegnata recita: “Giornalista scrittrice, Lei si è distinta per la qualità e la profondità del Suo lavoro, capace di coniugare rigore dell’informazione, sensibilità narrativa e attenzione ai temi sociali e culturali. Attraverso la parola scritta e l’attività giornalistica, ha contribuito a costruire consapevolezza, memoria e dialogo, offrendo una lettura attenta e responsabile della realtà contemporanea.”

Le parole di Valentina Raffa: orgoglio, radici e futuro

Durante la cerimonia, l’autrice ha dichiarato: “Il Premio è per me motivo di orgoglio e onore. Un importante riconoscimento che, nella motivazione, racchiude tutta la mia vita, dal giornalismo alla narrativa. Un riconoscimento che giunge per il mio legame con la mia terra, caratterizzata da splendidi paesaggi che fanno da sfondo alle due storie di cronaca narrate nel libro, da una gastronomia genuina, che è tradizione, ma soprattutto valore che viene coltivato di generazione in generazione.”

Un premio che valorizza la Sicilia e i suoi talenti

Il Premio Sicilia Valentina Raffa non è solo un riconoscimento personale, ma anche un tributo alla cultura siciliana. La Commissione, presieduta dal dott. Roberto Caruso, ha premiato un’opera che coniuga narrazione e identità, contribuendo alla costruzione di una memoria collettiva.