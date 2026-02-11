Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2026, i contribuenti italiani hanno a disposizione un nuovo strumento per regolarizzare la propria posizione fiscale: la Rottamazione-quinquies. Il portale per l’invio delle istanze è operativo dal 20 gennaio scorso e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha diffuso i chiarimenti ufficiali per orientarsi tra debiti ammessi, esclusioni e piani di rientro.

Il perimetro della sanatoria: cosa rientra e cosa no

La nuova definizione agevolata non è “universale”, ma circoscritta a specifici carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

I debiti inclusi:

Imposte derivanti da controlli automatici e formali sulle dichiarazioni dei redditi.

Contributi previdenziali INPS (esclusi quelli derivanti da accertamenti).

Multe stradali elevate dalle Prefetture (amministrazioni statali).

(amministrazioni statali). Posizioni già inserite in precedenti rottamazioni per le quali si è decaduti dai benefici.

I grandi esclusi: Attenzione ai dettagli, poiché non tutto può essere sanato. Restano fuori dalla misura:

Le multe della Polizia Locale e i tributi locali (IMU, Tari, bollo auto gestito dalle Regioni).

e i tributi locali (IMU, Tari, bollo auto gestito dalle Regioni). Gli avvisi di accertamento emessi direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

I carichi della precedente “Rottamazione-quater” che risultano in regola con i pagamenti al 30 settembre 2025.

Risparmio e Prospetto Informativo

Il vantaggio principale risiede nell’abbattimento dei costi accessori. Chi aderisce dovrà pagare solo la quota capitale e le spese per le procedure esecutive o di notifica. Vengono invece azzerate le sanzioni, gli interessi di mora e l’aggio. Per le multe stradali (prefettizie), lo sconto riguarda esclusivamente gli interessi e l’aggio.

Per conoscere l’esatto ammontare del risparmio, i contribuenti possono richiedere il Prospetto Informativo sul sito dell’Agenzia, un documento che elenca i debiti “rottamabili” e il calcolo della cifra dovuta.

Come presentare la domanda

La finestra per l’adesione chiuderà il 30 aprile 2026. La procedura è esclusivamente online attraverso due canali:

Area Riservata: Accesso tramite SPID, CIE o CNS. È la modalità più semplice, poiché il sistema propone automaticamente i carichi definibili. Area Pubblica: Compilazione di un modulo digitale con allegato il documento d’identità.

L’Agenzia avrà tempo fino al 30 giugno 2026 per comunicare l’accoglimento o il rigetto della richiesta.

Pagamenti: rata unica o piano a 9 anni

La flessibilità è uno dei punti forti di questa edizione. Si può scegliere tra:

Saldo unico: entro il 31 luglio 2026.

entro il 31 luglio 2026. Rateizzazione: fino a un massimo di 54 rate bimestrali distribuite in 9 anni, con un interesse annuo del 3% a partire da agosto 2026. La rata minima è fissata a 100 euro.