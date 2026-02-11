Il maltempo non molla la presa sulla Sicilia. Il nuovo bollettino del Dipartimento della Protezione Civile regionale conferma per domani, giovedì 12 febbraio 2026, una fase di estrema criticità su tutta l’Isola. L’avviso meteo parla chiaro: sono attesi venti con intensità di tempesta e precipitazioni abbondanti, specialmente sul versante tirrenico.
Previsioni Meteo Sicilia: piogge e temporali in arrivo
Secondo i dati ufficiali, la giornata di domani sarà segnata da un’instabilità diffusa. Ecco nel dettaglio cosa aspettarsi:
- Settori Nord e Nord-Orientale (Tirrenica): Sono previste piogge da sparse a diffuse, con accumuli che potrebbero risultare elevati. I temporali saranno accompagnati da una forte attività elettrica e possibili grandinate.
- Resto dell’Isola: Precipitazioni più isolate ma comunque possibili sotto forma di rovesci, con quantitativi che varieranno da deboli a moderati.
Vento e Mareggiate: allerta per raffiche di tempesta
Il vero protagonista del meteo di domani sarà il vento. La Protezione Civile segnala la persistenza di venti occidentali da burrasca a burrasca forte.
Attenzione: In serata è previsto un ulteriore rinforzo dei venti da Nord, con raffiche che potrebbero raggiungere l’intensità di tempesta.
Questa situazione provocherà gravi disagi lungo i litorali:
- Mareggiate: Colpiranno tutte le coste esposte ai venti di Ponente e Maestrale.
- Mari: Il Tirreno centro-meridionale e lo Stretto di Sicilia risulteranno molto agitati. Lo Ionio, invece, passerà da molto mosso ad agitato.
Sintesi del Bollettino Protezione Civile Sicilia
|Fenomeno
|Intensità
|Zone più colpite
|Pioggia
|Moderata/Elevata
|Settori Tirrenici, Messina, Palermo
|Vento
|Burrasca forte / Tempesta
|Tutta l’Isola (quadranti occidentali)
|Mare
|Molto Agitato
|Tirreno e Canale di Sicilia
Si raccomanda la massima prudenza negli spostamenti e di evitare le zone costiere e i sottopassi. La situazione è in costante monitoraggio.
Lascia un commento