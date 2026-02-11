Ragusa – Servizio di trasporto pubblico gratuito per gli studenti under 20 residenti a Ragusa. Lo annuncia con una dichiarazione l’assessore alla Mobilità, Giovanni Gurrieri. “Prosegue l’impegno per diffondere un nuovo concetto di mobilità. Dopo l’incentivo per i più giovani, con il servizio di trasporto pubblico gratuito per gli studenti under 20 residenti a Ragusa (domande aperte fino al 16 febbraio tramite il sito web comunale), ecco infatti che anche gli studenti universitari che scelgono Ragusa avranno diritto a spostarsi gratuitamente.

Grazie alla disponibilità dell’Università di Catania e del suo rettore, il prof. Enrico Foti, che ringrazio per aver prontamente voluto mettere gli studenti delle sedi ragusane nelle medesime condizioni di quelli catanesi, abbiamo siglato un apposito protocollo che consente a tutti gli iscritti ai nostri corsi di laurea di muoversi in città come e quando vorranno. Un servizio a costo zero, senza limiti di orario, su tutte le corse, con un’apposita tessera dello studente rilasciata direttamente dall’Ateneo.

Come fare istanza? Gli studenti regolarmente iscritti (compresi dottorati ed Erasmus) possono manifestare interesse entro il 28 febbraio 2026 tramite il Portale Smart_Edu dell’Università. Dopo la manifestazione di interesse gli studenti dovranno finalizzare l’operazione, sempre mediante il portale Smart_Edu dell’Università, per poi ritirare l’abbonamento mensile all’Assessorato alla Mobilità in via Mario Spadola, piano 1.

Un’iniziativa, valida fino al 30 settembre 2026, che ha visto la collaborazione del direttore generale dell’Università di Catania e dei referenti della nostra Struttura Didattica Speciale, pensata per coinvolgere gli studenti nella vita cittadina e superare ogni rischio di isolamento, tenendo fede a un nostro preciso impegno assunto in campagna elettorale.”