Maltempo Sicilia: previsioni 11, 12 e 13 febbraio
Il maltempo Sicilia sarà protagonista nei prossimi giorni, con una sequenza di perturbazioni atlantiche che porteranno piogge diffuse, temporali, venti tempestosi e mari molto agitati. L’isola si prepara a un peggioramento significativo che inizierà già domani 11 febbraio e raggiungerà il suo apice tra giovedì 12 e venerdì 13 febbraio, quando sono attese condizioni meteo particolarmente avverse.
Maltempo Sicilia: cosa aspettarsi domani 11 febbraio
La giornata di domani segnerà l’arrivo della prima perturbazione atlantica, veloce ma intensa, che attraverserà la Sicilia da ovest verso est.
Piogge e temporali in arrivo da ovest
Fin dal mattino il tempo sarà perturbato sui settori occidentali, con rovesci e temporali che si estenderanno rapidamente verso il resto della regione. Le precipitazioni saranno più insistenti sulle aree interne e settentrionali, mentre nel pomeriggio si apriranno schiarite soprattutto sui settori occidentali.
Temperature in aumento e venti in rinforzo
Le temperature saranno in lieve aumento, complice il richiamo di correnti più miti prefrontali. I venti soffieranno moderati o forti dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca sul Tirreno e sullo Stretto di Sicilia, preludio a un peggioramento più marcato nelle ore successive.
Mari molto mossi e nuovo peggioramento in tarda notte
I mari risulteranno molto mossi o agitati, con moto ondoso in ulteriore aumento dalla tarda notte. Un nuovo fronte atlantico, ancora più intenso, raggiungerà l’isola tra la notte e le prime ore di giovedì.
Maltempo Sicilia: forte peggioramento giovedì 12 febbraio
La giornata di giovedì sarà la più critica dell’intera settimana. Le ultime elaborazioni meteo indicano un peggioramento delle condizioni di venti e mari rispetto alle previsioni precedenti.
Venti tempestosi e raffiche oltre i 120 km/h
Sono attesi venti tempestosi, con raffiche che potranno superare localmente i 120 km/h sul basso Tirreno e sullo Stretto di Sicilia. Le condizioni saranno tipiche di un vero e proprio fortunale, con possibili disagi alla viabilità marittima e terrestre.
Mari fino a molto agitati o grossi
Il mare sarà in rapido aumento fino a molto agitato o localmente grosso, con onde che al largo potranno superare i 6–7 metri. Le coste esposte ai venti occidentali e sud-occidentali saranno interessate da mareggiate intense.
Maltempo Sicilia: situazione critica anche venerdì 13 febbraio
Il maltempo Sicilia non concederà tregua nemmeno nella giornata di venerdì, quando la perturbazione continuerà a influenzare l’isola.
Mareggiate lungo le coste esposte
Le mareggiate proseguiranno lungo le coste tirreniche e meridionali, con rischio di erosione costiera e possibili allagamenti nelle zone più vulnerabili.
Dove il maltempo colpirà con maggiore intensità
Le aree più esposte saranno:
- settori tirrenici
- Stretto di Sicilia
- zone interne montuose
- coste occidentali
Le precipitazioni saranno più frequenti sui settori settentrionali, mentre altrove si alterneranno schiarite e rovesci sparsi.
Consigli utili e raccomandazioni per la popolazione
- evitare spostamenti non necessari nelle ore di vento forte
- prestare attenzione alle mareggiate lungo le coste
- evitare sottopassi e zone soggette ad allagamenti
- mettere in sicurezza oggetti e strutture esterne
