Maltempo Sicilia: previsioni 11, 12 e 13 febbraio

Il maltempo Sicilia sarà protagonista nei prossimi giorni, con una sequenza di perturbazioni atlantiche che porteranno piogge diffuse, temporali, venti tempestosi e mari molto agitati. L’isola si prepara a un peggioramento significativo che inizierà già domani 11 febbraio e raggiungerà il suo apice tra giovedì 12 e venerdì 13 febbraio, quando sono attese condizioni meteo particolarmente avverse.

Maltempo Sicilia: cosa aspettarsi domani 11 febbraio

La giornata di domani segnerà l’arrivo della prima perturbazione atlantica, veloce ma intensa, che attraverserà la Sicilia da ovest verso est.

Piogge e temporali in arrivo da ovest

Fin dal mattino il tempo sarà perturbato sui settori occidentali, con rovesci e temporali che si estenderanno rapidamente verso il resto della regione. Le precipitazioni saranno più insistenti sulle aree interne e settentrionali, mentre nel pomeriggio si apriranno schiarite soprattutto sui settori occidentali.

Temperature in aumento e venti in rinforzo

Le temperature saranno in lieve aumento, complice il richiamo di correnti più miti prefrontali. I venti soffieranno moderati o forti dai quadranti occidentali, con raffiche di burrasca sul Tirreno e sullo Stretto di Sicilia, preludio a un peggioramento più marcato nelle ore successive.

Mari molto mossi e nuovo peggioramento in tarda notte

I mari risulteranno molto mossi o agitati, con moto ondoso in ulteriore aumento dalla tarda notte. Un nuovo fronte atlantico, ancora più intenso, raggiungerà l’isola tra la notte e le prime ore di giovedì.

Maltempo Sicilia: forte peggioramento giovedì 12 febbraio

La giornata di giovedì sarà la più critica dell’intera settimana. Le ultime elaborazioni meteo indicano un peggioramento delle condizioni di venti e mari rispetto alle previsioni precedenti.

Venti tempestosi e raffiche oltre i 120 km/h

Sono attesi venti tempestosi, con raffiche che potranno superare localmente i 120 km/h sul basso Tirreno e sullo Stretto di Sicilia. Le condizioni saranno tipiche di un vero e proprio fortunale, con possibili disagi alla viabilità marittima e terrestre.

Mari fino a molto agitati o grossi

Il mare sarà in rapido aumento fino a molto agitato o localmente grosso, con onde che al largo potranno superare i 6–7 metri. Le coste esposte ai venti occidentali e sud-occidentali saranno interessate da mareggiate intense.

Maltempo Sicilia: situazione critica anche venerdì 13 febbraio

Il maltempo Sicilia non concederà tregua nemmeno nella giornata di venerdì, quando la perturbazione continuerà a influenzare l’isola.

Mareggiate lungo le coste esposte

Le mareggiate proseguiranno lungo le coste tirreniche e meridionali, con rischio di erosione costiera e possibili allagamenti nelle zone più vulnerabili.

Dove il maltempo colpirà con maggiore intensità

Le aree più esposte saranno:

settori tirrenici

Stretto di Sicilia

zone interne montuose

coste occidentali

Le precipitazioni saranno più frequenti sui settori settentrionali, mentre altrove si alterneranno schiarite e rovesci sparsi.

Consigli utili e raccomandazioni per la popolazione