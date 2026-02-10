Il festival del Cioccolato di Modica torna con un’edizione che celebra identità, cultura e tradizione. ChocoModica 2026 si terrà dal 30 al 31 ottobre e 1° novembre, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi del panorama enogastronomico italiano. L’evento, frutto della collaborazione tra il Comune di Modica e il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP, rappresenta molto più di un festival: è un atto di tutela culturale, un rito identitario e un’esperienza immersiva che affonda le radici nella storia stessa della città.
Perché ChocoModica 2026 è un evento unico in Italia
ChocoModica 2026 non è un semplice festival dedicato al cioccolato, ma la celebrazione di un patrimonio riconosciuto dall’Unione Europea. Come sottolineato dal Presidente del Consorzio, Salvo Peluso, il Cioccolato di Modica IGP è l’unico in Europa a godere di questa certificazione, grazie a una tecnica di lavorazione a freddo che ha resistito nei secoli.
Un patrimonio identitario che nasce nelle botteghe modicane
La lavorazione tradizionale, tramandata nelle botteghe artigiane, utilizza basse temperature che preservano aromi, consistenza e autenticità. Questa tecnica, ereditata dalla cultura mesoamericana e introdotta in Sicilia dagli spagnoli, rende il prodotto unico e non replicabile altrove.
Un festival che non può essere esportato
Come affermato dal Sindaco Maria Monisteri, ChocoModica esiste perché esiste Modica: la città barocca, con la sua storia e la sua identità, è parte integrante dell’esperienza. Non si tratta di un evento commerciale, ma di un bene comune, un contenitore di memoria e innovazione che restituisce al pubblico un racconto autentico.
Le date di ChocoModica 2026 e la scelta strategica del Ponte dei Santi
La decisione di programmare ChocoModica 2026 durante il Ponte di Ognissanti risponde a una strategia turistica precisa. L’Assessore al Turismo Agatino Antoci sottolinea come questo periodo sia molto richiesto dalle famiglie italiane e dai viaggiatori che cercano mete culturali e gastronomiche.
Un’opportunità per il turismo locale
Il festival permette alla città di valorizzare un periodo considerato di bassa stagione, offrendo ai visitatori tariffe più accessibili e la possibilità di scoprire Modica in un momento dell’anno particolarmente suggestivo.
Cosa aspettarsi da ChocoModica 2026
L’edizione 2026 promette un programma ricco e articolato, in linea con la tradizione del festival:
- degustazioni guidate di Cioccolato di Modica IGP
- laboratori per adulti e bambini
- incontri culturali e convegni
- visite ai monumenti barocchi
- spettacoli e performance artistiche
- percorsi sensoriali dedicati alla storia del cacao
Un’esperienza immersiva tra cultura e gusto
Il centro storico di Modica diventa un palcoscenico diffuso, dove piazze, chiese e palazzi barocchi si trasformano in luoghi di scoperta. L’evento unisce gastronomia, arte e tradizione, offrendo un’esperienza che coinvolge residenti, turisti e appassionati.
Il valore culturale del Cioccolato di Modica IGP
Il Cioccolato di Modica non è solo un prodotto gastronomico, ma un simbolo culturale. La sua storia, le sue tecniche e la sua identità rappresentano un patrimonio riconosciuto e tutelato.
Un racconto che attraversa i secoli
Dalle origini mesoamericane alla lavorazione nelle botteghe modicane, il cioccolato diventa un filo narrativo che unisce passato e presente, tradizione e innovazione.
Perché partecipare a ChocoModica 2026
ChocoModica 2026 è l’occasione perfetta per:
- scoprire un prodotto unico al mondo
- vivere Modica in un periodo suggestivo
- partecipare a un evento autentico e identitario
- immergersi nella cultura barocca siciliana
- sostenere un patrimonio riconosciuto dall’UE
Un appuntamento imperdibile per chi ama la cultura, la storia e il gusto.
