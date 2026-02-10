Il festival del Cioccolato di Modica torna con un’edizione che celebra identità, cultura e tradizione. ChocoModica 2026 si terrà dal 30 al 31 ottobre e 1° novembre, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi del panorama enogastronomico italiano. L’evento, frutto della collaborazione tra il Comune di Modica e il Consorzio di Tutela del Cioccolato di Modica IGP, rappresenta molto più di un festival: è un atto di tutela culturale, un rito identitario e un’esperienza immersiva che affonda le radici nella storia stessa della città.

Perché ChocoModica 2026 è un evento unico in Italia

ChocoModica 2026 non è un semplice festival dedicato al cioccolato, ma la celebrazione di un patrimonio riconosciuto dall’Unione Europea. Come sottolineato dal Presidente del Consorzio, Salvo Peluso, il Cioccolato di Modica IGP è l’unico in Europa a godere di questa certificazione, grazie a una tecnica di lavorazione a freddo che ha resistito nei secoli.

Un patrimonio identitario che nasce nelle botteghe modicane

La lavorazione tradizionale, tramandata nelle botteghe artigiane, utilizza basse temperature che preservano aromi, consistenza e autenticità. Questa tecnica, ereditata dalla cultura mesoamericana e introdotta in Sicilia dagli spagnoli, rende il prodotto unico e non replicabile altrove.

Un festival che non può essere esportato

Come affermato dal Sindaco Maria Monisteri, ChocoModica esiste perché esiste Modica: la città barocca, con la sua storia e la sua identità, è parte integrante dell’esperienza. Non si tratta di un evento commerciale, ma di un bene comune, un contenitore di memoria e innovazione che restituisce al pubblico un racconto autentico.

Le date di ChocoModica 2026 e la scelta strategica del Ponte dei Santi

La decisione di programmare ChocoModica 2026 durante il Ponte di Ognissanti risponde a una strategia turistica precisa. L’Assessore al Turismo Agatino Antoci sottolinea come questo periodo sia molto richiesto dalle famiglie italiane e dai viaggiatori che cercano mete culturali e gastronomiche.

Un’opportunità per il turismo locale

Il festival permette alla città di valorizzare un periodo considerato di bassa stagione, offrendo ai visitatori tariffe più accessibili e la possibilità di scoprire Modica in un momento dell’anno particolarmente suggestivo.

Cosa aspettarsi da ChocoModica 2026

L’edizione 2026 promette un programma ricco e articolato, in linea con la tradizione del festival:

degustazioni guidate di Cioccolato di Modica IGP

laboratori per adulti e bambini

incontri culturali e convegni

visite ai monumenti barocchi

spettacoli e performance artistiche

percorsi sensoriali dedicati alla storia del cacao

Un’esperienza immersiva tra cultura e gusto

Il centro storico di Modica diventa un palcoscenico diffuso, dove piazze, chiese e palazzi barocchi si trasformano in luoghi di scoperta. L’evento unisce gastronomia, arte e tradizione, offrendo un’esperienza che coinvolge residenti, turisti e appassionati.

Il valore culturale del Cioccolato di Modica IGP

Il Cioccolato di Modica non è solo un prodotto gastronomico, ma un simbolo culturale. La sua storia, le sue tecniche e la sua identità rappresentano un patrimonio riconosciuto e tutelato.

Un racconto che attraversa i secoli

Dalle origini mesoamericane alla lavorazione nelle botteghe modicane, il cioccolato diventa un filo narrativo che unisce passato e presente, tradizione e innovazione.

Perché partecipare a ChocoModica 2026

ChocoModica 2026 è l’occasione perfetta per:

scoprire un prodotto unico al mondo

vivere Modica in un periodo suggestivo

partecipare a un evento autentico e identitario

immergersi nella cultura barocca siciliana

sostenere un patrimonio riconosciuto dall’UE

Un appuntamento imperdibile per chi ama la cultura, la storia e il gusto.