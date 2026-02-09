Vittoria – I Carabinieri della Stazione di Scoglitti, in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Ragusa, Ufficio Esecuzioni Penali, hanno arrestato, C.G., 40enne di Vittoria, già sottoposto alla misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali.

L’uomo era stato condannato alla pena di 4 anni di reclusione, sentenza divenuta definitiva nel 2023, per omicidio colposo plurimo. I fatti risalivano al decennio precedente, quando il reato di omicidio stradale non era ancora contemplato dal nostro ordinamento penale, egli alla guida di un automezzo aveva causato un grave incidente in cui avevano perso la vita più persone.

Dopo la condanna e l’arresto avvenuto nel gennaio 2024, l’uomo era stato ammesso alla misura alternativa dell’affidamento ai servizi sociali, ma il comportamento tenuto negli ultimi mesi, segnalato dai Carabinieri di Scoglitti, soprattutto il fatto che fosse incorso in violazioni commesse alla guida di un’auto, ha indotto il Magistrato di Sorveglianza di Siracusa a sospendere la misura alternativa dell’affidamento in prova.

Da tale decisione è conseguito l’immediato ripristino della misura restrittiva della reclusione in carcere.

Espletate le formalità di rito, i Carabinieri della Stazione hanno accompagnato il quarantenne arrestato alla casa circondariale di Ragusa, ove dovrà rimanere detenuto fino al 2027 per espiare la pena inflittagli.