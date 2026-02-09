Scicli – A seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 19, 20 e 21 gennaio 2026, l’amministrazione comunale di Scicli, nelle persone del sindaco Mario Marino e dell’assessore al ramo Enzo Giannone, informa la cittadinanza che, a seguito degli eventi meteorologici indicati in oggetto, sono disponibili i moduli B1 e C1 per la segnalazione e la ricognizione dei danni subiti:

alle abitazioni (modulo B1);

alle attività produttive ed economiche (modulo C1).

I moduli, debitamente compilati, dovranno essere trasmessi al Comune di Scicli entro il 27 febbraio 2026, preferibilmente a mezzo PEC, e dovranno contenere:

la segnalazione dettagliata dei danni subiti e direttamente riconducibili all’evento meteorologico;

una quantificazione analitica dei danni, con la descrizione delle spese necessarie per il ripristino funzionale delle abitazioni e per la ripresa delle attività economiche e produttive;

un adeguato supporto fotografico a corredo della segnalazione;

l’indicazione obbligatoria di recapiti aggiornati (telefono ed e-mail/PEC) del soggetto segnalante, necessari per eventuali successive comunicazioni e per l’aggiornamento o l’integrazione dei dati, anche tramite ulteriori schede o moduli che potranno essere richiesti in futuro.

L’Ufficio di Protezione Civile comunale resta a disposizione degli interessati per ulteriori informazioni. PEC: protocollo@pec.comune.scicli.rg.it