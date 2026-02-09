Tricase – Successo al tie break per l’Avimec Modica che al Palazzetto dello Sport di Tricase si è imposta al tie break ai mai domi padroni di casa dell’Aurispa DFV Lecce dopo una lunga lotta durata 2h27′. I ragazzi di coach Enzo Distefano, avanti di due set, si sono fatti raggiungere dal sestetto salentino, ma hanno retto mentalmente e alla fine sono riusciti a portare a casa due punti pesanti per la classifica e sono usciti tra gli applausi dello sportivissimo e caloroso pubblico leccese.

In apertura di match due punti consecutivi dei padroni di casa “scaldano” il palazzetto, ma Modica non si disunisce e con un parziale di 2 – 8, ribalta il punteggio (4/8)e costringe coach Ambrosio a richiedere il discrezionale. Il ritorno in campo dopo il pit stop non cambia l’andamento del match, perchè Modica non cede di un centimetro e allunga fino al 8/14 che costringe alla seconda sospensione la panchina pugliese. Al rientro sul taraflex, Lecce prova a cambiare l’inerzia della partita, ma i biancoazzurri mantengono un distacco rassicurante (12/16) e quando Lecce prova a riavvicinarsi (17/20), coach Distefano utilizza il suo primo discrezionale per spezzare il ritmo agli avversari. Lecce fa sentire il fiato sul collo al sestetto modicano (20/22), ma i biancoazzurri resistono e approfittano dell’errore in attacco di Grottoli che dopo 35′ di gioco consegna il 20/25 all’Avimec Modica che si porta avanti nei set.

Modica rimane sul pezzo e tenendo alti i ritmi piazza il primo break (2/6) del secondo parziale. Lecce prova a ricucire lo strappo (6/8), ma Modica è in controllo e allunga fino al 12/16 e costringe la panchina di casa a chiedere il timeout. Lecce si ricompatta e riesce a rifarsi sotto (19/20) con coach Distefano che fiuta il pericolo e chiama il discrezionale. Al rientro in campo Modica si riporta a +3 (21/24) e si regala tre set point. Lecce annulla il primo, Distefano chiama timeout per dare le ultime direttive ai suoi ragazzi che si portano a casa anche la seconda frazione di gioco, grazie al mano fuori di Bertozzi che dopo 34′ di lotta firma il 23/25 finale e lo 0/2 per Modica.

Il terzo periodo inizia con un sostanziale equilibrio (6/6). Lecce prova a scavare il solco (8/6), ma Modica non cede e con un controbreak si riporta avanti (9/10). Lecce sospinto dal calore del suo pubblico continua a lottare e quando si porta avanti di 2 (13/11) coach Distefano chiede i 30” di sospensione. Il timeout, questa volta non da gli effetti sperati perchè Lecce a metà frazione allunga a +4 (16/12). sul 18/12 la panchina modicana spende il secondo discrezionale, ma Lecce ha trovato le soluzioni per mettere in difficoltà la ricezione ospite e allunga fino al 23/16 indirizzando così il parziale. I biancoazzurri provano a reagire, ma quando si avvicinano (23/18) e il tecnico di casa a chiedere il discrezionale. Alla ripresa del gioco Lecce non molla e sfruttando l’errore in battuta di Mariano conquista il terzo set con il punteggio di 25/20 dopo 28′ di gioco e rientra in partita.

Il quarto parziale, nella prima parte è una fotocopia del set precedente. Squadre che lottano punto a punto (5/4), ma poi Lecce ingrana la quinta e allunga (8/4). Modica perde di lucidità e Santangelo e i suoi compagni ne approfittano per allungare in maniera netta (14/9), costringendo Distefano a chiedere il time out. La musica però non cambia e sul 16/9 il tecnico modicano si gioca il secondo discrezionale per cercare di ricaricare i suoi ragazzi che non rispondono alle sue sollecitazioni. I padroni di casa vedono all’orizzonte il tie break e con l’aiuto dei tifosi continuano martellare e alla fine dopo 28′ chiudono il parziale con un larghissimo 25/15 sfruttando l’errore in battuta di Buzzi che rimanda ogni decisione al quinto set.

Al cambio di campo coach Distefano catechizza a dovere i suoi atleti che rientrano in campo motivatissimi. Un parziale di 0/3 costringe immediatamente il tecnico pugliese a chiedere il time out, ma non riesce a trovare le soluzioni e Modica va al cambio campo con un rassicurante +5 (3/8). Ma Lecce non vuole mollare e con il palazzetto che è diventato una bolgia ricuce lo strappo fino al 6/8. Modica questa volta mantiene i nervi saldi e sbaglia poco mantenendosi prima a distanza di sicurezza e poi a poi piazza lo scatto decisivo che grazie alla conclusione di Bertozzi porta al 10/15 dopo 22′ che permette ai biancoazzurri di espugnare un campo difficile come quello di Tricase e a portare a casa due punti pesanti in classifica.

Aurispa DFV Lecce 2

Avimec Modica 3

Parziali: 20/25, 23/25, 25/20, 25/15, 10/15

Aurispa DFV Lecce: Mazzone 24, Bernardis 2, Marsella 1, Grottoli 11, Santangelo 10, Orto 15, Mellano 10, Quarta, Zornetta (L1), Russo (L2), Donati (L3), n.e.: Tommasi, Murabito, Massara. All. Giuseppe Ambrosio; Ass. Gian Luca Corciulo.

Avimec Modica: Barretta 1, Raso, Bertozzi 21, Lugli 2, Putini 1, Chillemi 12, Cipolloni Save, Buzzi 11, Garofolo 5, Mariano 16, Nastasi (L1), Pappalardo (L2). All. Enzo Distefano; Ass: Manuel Benassi.

Arbitri: Eleonora Andaloro e Alberto Macaluso