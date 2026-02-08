Scicli – Poteva trasformarsi in tragedia l’incidente stradale verificatosi ieri sera a Cava D’Aliga, frazione balneare di Scicli, lungo il suggestivo ma insidioso tratto di Viale della Pace. Un automobilista, mentre percorreva la nota curva che sovrasta la scogliera, ha perso il controllo della propria vettura, ed è finito rovinosamente contro i blocchi di cemento che delimitano la carreggiata sul lato del mare, rischiando di volare sugli scogli.

Le cause del sinistro sono ancora in fase di accertamento, ma stando alle prime ricostruzioni, il manto stradale reso viscido dalla pioggia avrebbe giocato un ruolo determinante. Il conducente, non riuscendo a mantenere la traiettoria, ha sbandato finendo la sua corsa contro i pesanti blocchi di cemento.

L’impatto è stato violento tanto da far cadere giù il blocco di cemento (come si vede nella foto sotto). Nonostante lo shock e i danni al veicolo, il conducente è uscito illeso dall’abitacolo.

L’area al momento è stata transennata in via provvisoria come si vede nella foto. L’incidente di ieri sera ha riacceso con forza il dibattito sulla pericolosità di quel tratto di Viale della Pace.

Non è la prima volta, infatti, che la curva sopra la scogliera diventa teatro di incidenti simili. Residenti e automobilisti sottolineano da tempo l’inadeguatezza dei sistemi di protezione. I blocchi di cemento (“New Jersey” fissi o elementi amovibili) risultano estremamente rigidi e pericolosi in caso di collisione, poiché non assorbono l’urto ma respingono il mezzo verso il centro della carreggiata o possono causarne il ribaltamento. Da tempo viene chiesta a gran voce la sostituzione di queste barriere con moderni guardrail progettati per contenere gli impatti e deviare il mezzo in sicurezza, riducendo i rischi per gli occupanti.