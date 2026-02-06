Vittoria – Quattro feriti. E’ il bilancio di un grave incidente stradale avvenuto sulla Sp 18, a 5 km dal mercato ortofrutticolo di Vittoria verso lo stradale Alcerito Sp 31. Due le auto coinvolte nell’incidente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del limitrofo distaccamento di Vittoria che hanno prontamente hanno liberato i feriti dalle lamiere.

Secondo le prime informazioni le due auto si sono scontrate in prossimità di una semicurva. I feriti sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 di Vittoria e Scoglitti. Le condizioni delle quattro persone coinvolte in fase di valutazione da parte dei sanitari. (Foto Assenza)