Un nuovo impulso instabile di origine atlantica sta per colpire la Sicilia, portando con sé un brusco calo termico e condizioni di spiccata ventilazione. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo verde per rischio idrogeologico, valido anche per la provincia di Ragusa.
Venti di burrasca e mareggiate: il bollettino nelle prossime ore
La fase critica è già iniziata. Per le prossime 18-24 ore sono attesi venti da forti a burrasca provenienti dai quadranti occidentali.
- Litorali: Massima attenzione lungo le coste esposte, dove sono previste mareggiate di forte intensità.
- Mari: Il Tirreno risulterà particolarmente agitato con raffiche che potranno raggiungere l’intensità di burrasca forte.
Previsioni per sabato 7 febbraio: peggioramento rapido
La giornata di domani sarà caratterizzata da un fronte perturbato che attraverserà velocemente l’isola da Ovest verso Est:
- Mattinata: Prime avvisaglie del peggioramento a partire dai settori sud-occidentali.
- Pomeriggio: Piogge diffuse interesseranno gran parte del territorio regionale, inclusi gli Iblei.
- Serata: La perturbazione si sposterà rapidamente verso Levante, lasciando spazio alle prime schiarite a partire da Trapanese e Palermitano.
Weekend ventoso e temperature in calo
L’inverno torna a farsi sentire con una diminuzione sensibile delle temperature su tutta la regione. Il fine settimana sarà dominato dalle correnti atlantiche:
“Sarà un weekend caratterizzato da una ventilazione occidentale molto intensa”, confermano i tecnici. I mari rimarranno molto mossi o agitati, rendendo difficili i collegamenti marittimi minori.
Nel Ragusano la giornata di sabato sarà segnata da cieli coperti e precipitazioni sparse dal pomeriggio, con un rinforzo sensibile del vento di Libeccio. La colonnina di mercurio subirà una flessione, rendendo il clima decisamente più rigido rispetto ai giorni scorsi.
