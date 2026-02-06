Ragusa – Si avvisano gli utenti tutti che la carta di identità cartacea, indipendentemente dalla scadenza riportata nel documento, cesserà di validità dal 3 agosto 2026, per effetto del Regolamento Europeo n. 2019/1157.
Si invitano pertanto i cittadini che siano ancora in possesso di una carta di identità cartacea di provvedere a richiedere una nuova carta di identità elettronica (CIE) e, pertanto, a recarsi per tempo presso i Servizi Demografici – Ufficio Carte di Identità del Comune, siti in Via G. Matteotti n. 55, oppure presso gli Uffici della Delegazione comunale di Marina di Ragusa in Via B. Brin n. 14/b, previo appuntamento da fissare online sul sito del Comune di Ragusa.
Pertanto, al fine di evitare intasamenti dell’ultima ora degli uffici, si invitano gli utenti ancora possessori di una carta di identità cartacea a programmare sin d’ora il rinnovo della propria carta di identità, rammentando che la sostituzione del documento cartaceo con quello elettronico può essere effettuato in qualsiasi momento a prescindere dalla data di scadenza indicata sul retro della carta tradizionale, sempre mediante fissazione di appuntamento con le medesime modalità sopra illustrate.
Per procedere al rinnovo occorre:
- essere in possesso di una fototessera recente, non antecedente a sei (6) mesi di tempo e comunque mai la stessa foto della precedente carta di identità, conforme alle norme ICAO;
- la vecchia carta d’identità (in caso di furto o smarrimento della precedente carta, occorre la denuncia in originale presentata alle forze dell’ordine);
- il codice fiscale.
Per i minori cittadini italiani, in caso di richiesta di carta d’identità valida per l’espatrio è necessaria la presenza del minore e di entrambi i genitori muniti del proprio documento di riconoscimento.
Qualora uno dei genitori non possa essere presente, il genitore “assente” dovrà compilare e sottoscrivere il modulo di assenso all’espatrio da consegnare in Ufficio tramite il genitore presente, unitamente a copia del proprio documento di riconoscimento. Anche in questo caso è necessario prendere appuntamento con le medesime modalità sopra indicate.
Il costo per il rilascia è di € 22,0) da versare in Ufficio anche mediante carta bancomat, al momento del rilascio della carta d’identità.
Lascia un commento