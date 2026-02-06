L’INPS ha ufficializzato il calendario dei pagamenti per l’Assegno di Inclusione (ADI) relativo al mese di febbraio 2026. Per questo mese si registra una variazione nelle date di accredito, dovuta alla coincidenza di alcuni termini con i giorni festivi, e la conferma degli aumenti legati alla rivalutazione ISTAT.
Ecco nel dettaglio chi riceverà il sussidio e quando avverrà la ricarica sulla Carta di Inclusione.
Le date degli accrediti: febbraio 2026
Il cronoprogramma stabilito dall’Istituto nazionale di previdenza sociale prevede due finestre distinte:
- Venerdì 14 febbraio: La ricarica anticipata spetta a chi ha presentato la domanda e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale (PAD) nel mese di gennaio 2026. Solitamente il primo pagamento avviene il 15 del mese, ma cadendo di domenica, l’INPS ha deciso di anticipare il versamento di ventiquattro ore.
- Venerdì 27 febbraio: Questa data riguarda la platea storica dei beneficiari, ovvero coloro che hanno già ricevuto almeno una mensilità in precedenza e continuano a soddisfare i requisiti reddituali e familiari previsti.
Importi più ricchi: scatta la rivalutazione
Una delle notizie più rilevanti per il 2026 riguarda l’adeguamento degli importi al costo della vita. In base all’indice dei prezzi al consumo ISTAT, le quote base sono state rivalutate dell’1,4%.
- Quota base: L’integrazione del reddito si attesta mediamente tra i 500 e i 510 euro mensili.
- Anziani e Disabili: Per i nuclei composti da over 67 o persone con gravi disabilità, la soglia massima sale a circa 630-640 euro al mese.
- Sostegno affitto: Resta confermato il contributo aggiuntivo per chi vive in locazione, che può arrivare fino a 280 euro mensili.
Come verificare lo stato della ricarica
Le somme vengono accreditate direttamente sulla Carta di Inclusione. Qualora l’importo non risultasse visibile nelle prime ore del mattino, è possibile monitorare lo stato della pratica attraverso i canali digitali dell’Ente:
- Accedere al portale ufficiale INPS.
- Autenticarsi tramite SPID, CIE o CNS.
- Consultare l’area dedicata ai pagamenti ADI per verificare se la disposizione di bonifico è stata emessa.
Riepilogo scadenze ADI Febbraio 2026
|Profilo Beneficiario
|Data di Pagamento
|Nuove domande (PAD firmato a gennaio)
|14 Febbraio (Anticipato)
|Rinnovi e rate successive
|27 Febbraio
