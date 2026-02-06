Ragusa – Il Veteran Car Club Ibleo celebra oggi, 6 febbraio 2026, il suo trentacinquesimo anniversario, un traguardo che affonda le radici nel 1991, quando un gruppo di appassionati decise di dare vita a un’associazione capace di valorizzare la cultura dei veicoli storici nel territorio ibleo. Da allora il club è cresciuto costantemente, diventando un punto di riferimento per gli amanti delle auto e delle moto d’epoca e costruendo un’identità forte, legata tanto alla passione motoristica quanto alla promozione del territorio.

Nel corso degli anni il Veteran Car Club Ibleo ha consolidato due appuntamenti ormai storici: l’Autogiro della Provincia di Ragusa, una manifestazione che richiama equipaggi da tutta la Sicilia e non solo, e “Moto Storiche nel Barocco Ibleo”, dedicata alle due ruote d’epoca e capace di unire turismo, cultura e tradizione motoristica.

Accanto a questi eventi principali, il club porta avanti un calendario di iniziative che coinvolgono i soci durante tutto l’anno, dai raduni tematici agli incontri culturali, dalle attività di formazione alle giornate conviviali che rafforzano il senso di comunità.

Il presidente Antonino Provenzale, in occasione dell’anniversario, ha voluto rivolgere un pensiero a tutti coloro che hanno contribuito alla crescita del club: “Questo traguardo è il risultato dell’impegno di centinaia di soci che, nel corso di tre decenni e mezzo, hanno dedicato tempo, passione e competenze alla nostra associazione. A loro va il mio ringraziamento più sincero, perché ogni attività, ogni raduno, ogni iniziativa è stata possibile grazie al contributo di chi ha creduto nel valore culturale e sociale del nostro club”. Provenzale guarda anche al futuro con ottimismo, sottolineando come il Veteran Car Club Ibleo stia lavorando per ampliare ulteriormente le proprie attività e coinvolgere nuove generazioni di appassionati: “Le prospettive sono molto interessanti. Vogliamo continuare a innovare, rafforzare la dimensione turistica dei nostri eventi e creare nuove opportunità di incontro e crescita.

Il nostro patrimonio di esperienza è solido, ma ciò che ci entusiasma davvero è ciò che possiamo ancora costruire”. Il club celebra il suo anniversario con lo stesso spirito che animò i fondatori nel 1991: custodire la memoria dei veicoli storici, promuovere la cultura motoristica e valorizzare il territorio ibleo attraverso iniziative che uniscono passione, storia e convivialità.