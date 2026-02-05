Modica – Momenti di apprensione oggi intorno alle ore 11,30 in via Resistenza Partigiana a Modica. Un tratto della nevralgica arteria cittadina è stato d’urgenza interdetto al traffico a causa di una fuoriuscita di fumo sprigionatasi da un tombino divelto al centro della carreggiata.

L’allarme è stato lanciato dai residenti della zona, allarmati dalla vista del fumo e dalla copertura del pozzetto esplosa all’improvviso. In un primo momento si è temuta una pericolosa perdita di gas, ma l’intervento dei Vigili del Fuoco ha chiarito rapidamente la natura dell’incidente: a causare il fumo è stato un incendio ai cavi della rete elettrica sotterranea. Il tombino è completamente allagato, fattore che con ogni probabilità ha innescato un cortocircuito ai cavi dell’alta tensione, provocando le fiamme e il sollevamento violento della pesante copertura in ghisa.

Sul posto è intervenuta prontamente la Polizia Locale, che ha provveduto a isolare l’area e a gestire i pesanti rallentamenti alla circolazione, deviando i flussi veicolari verso strade secondarie e i vigili del Fuoco che sono ancora sul posto per mettere in sicurezza del tombino.