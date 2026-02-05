Ragusa – Continuano, a Ragusa, le celebrazioni in onore di San Pier Giuliano Eymard, nell’omonima parrocchia di via Grasso. “Stiamo celebrando con gioia questa festa – dice il parroco, il sacerdote Giovanni Filesi, nel messaggio rivolto ai fedeli – consapevoli che il titolare della nostra chiesa è apostolo dell’Eucaristia e modello di fede viva. In questo tempo, la sua figura ci invita a rimettere al centro della nostra comunità l’incontro con Gesù Eucaristia, sorgente di unità, forza e rinnovamento.

Viviamo questa settimana come un’occasione di grazia, di fraternità e di crescita spirituale, riscoprendo quanto l’Eucaristia possa trasformare la nostra vita e renderci “pane spezzato” per gli altri”. Oggi, intanto, memoria liturgica di Sant’Agata, vergine e martire, alle 17,30 ci sarà la preghiera del Rosario e alle 18 la celebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote Nicola Iudica e animata dalla comunità parrocchiale San Francesco d’Assisi di Ragusa. Alle 20 la veglia di preghiera per le vocazioni. Domani, venerdì 6 febbraio, alle 16,30 è in programma l’adorazione eucaristica, alle 17,30 la preghiera dei Vespri e alle 18 la celebrazione eucaristica presieduta da fra’ Giuseppe Pecorella, con l’animazione della comunità parrocchiale Sacra Famiglia in Ragusa.

Alle 20 la catechesi sul tema “Eucaristia, sorgente di fraternità”, tenuta dal sacerdote Francesco Mallemi, parroco delle parrocchie San Pio e San Luigi Gonzaga in Ragusa. Gli appuntamenti religiosi in questione stanno usufruendo del sostegno mediatico dell’azienda Gali group trasporti & logistica di Ispica che riserva grande attenzione a eventi di questo tipo. Le celebrazioni proseguiranno anche nel fine settimana, sabato e domenica.