Ragusa – “Come avevamo dichiarato qualche giorno fa – spiega il sindaco, Peppe Cassì – oltre a esprimere la solidarietà di Ragusa alla comunità di Niscemi, come Amministrazione comunale ci siamo messi a disposizione per qualsiasi necessità.

Nella giornata di lunedì abbiamo quindi ricevuto dal Comune di Niscemi la richiesta di personale di Polizia Locale che abbiamo già accolto favorevolmente, pronti ad inviare uomini e mezzi nello spirito di leale collaborazione istituzionale”.

“Per farci trovare pronti – prosegue l’assessore alla Polizia Locale, Giovanni Gurrieri – già nei giorni scorsi abbiamo svolto un censimento interno per comprende la disponibilità del nostro personale ad eventuali trasferimenti momentanei. Siamo quindi già pronti a rispondere al Comune di Niscemi, che ha manifestato il bisogno di rafforzare il presidio sul territorio per controllare e vigilare le aree evacuate e interdette, regolare la mobilità stravolta dalla frana, supportare le attività di assistenza alla popolazione, prevenire ogni possibile situazione di rischio. A nome del Comando, dell’Amministrazione e della Città ringrazio fin da ora gli agenti che hanno dato la propria disponibilità: sapranno farsi valere”.