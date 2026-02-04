Ragusa – Sostegno agli asili nido e micronidi: al via le domande per i contributi gestionali 2025/2026. Sono aperti i termini per l’accesso ai contributi destinati al sostegno dei costi di gestione dei nidi e micronidi gestiti da enti del Terzo Settore per l’anno scolastico 2025/2026. L’iniziativa, finalizzata alla riduzione delle rette a carico delle famiglie, punta a rafforzare l’offerta educativa territoriale garantendo una maggiore sostenibilità economica per i genitori.

Possono beneficiare del contributo i soggetti gestori di nidi e micronidi con sede nel Comune di Ragusa, regolarmente iscritti all’albo regionale (sez. minori) e operativi per l’attuale anno scolastico. Il contributo coprirà l’intervallo temporale compreso tra settembre 2025 e luglio 2026.

Le istanze devono essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 del 18 febbraio 2026. La documentazione deve essere inviata esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.ragusa.it

L’avviso integrale e la relativa modulistica per la presentazione delle istanze è disponibile al link: https://www.comune.ragusa.it/it/news/avviso-pubblico-per-accesso-al-contributo-a-sostegno-dei-costi-di-gestione-dei-nidi-e-micro-nidi-enti-del-terzo-settore-iscritti-all-albo-regionale-ai-sensi-della-l-r-22-86-a-s-2025-2026