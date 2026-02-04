Santa Croce Camerina – “Ho firmato un’ordinanza a tutela della pubblica incolumità a seguito dei danni prodotti dal ciclone Harry, nei giorni 19 e 20 gennaio, e che hanno causato uno smottamento sul costone sottostante il Lungomare delle Anticaglie”. Lo annuncia il sindaco di Santa Croce Camerina, Peppe Dimartino.

“È stato interdetto al transito veicolare – afferma il sindaco di Santa Croce Camerina – il tratto compreso tra Corso Oceano Indiano e via del Belisario e sono esclusi dal divieto i soli residenti e dimoranti.

Attraverso questa misura si stanno svolgendo le necessarie verifiche tecniche e gli interventi di messa in sicurezza. Chiedo a tutti i cittadini di rispettare le indicazioni per la propria sicurezza e quella altrui. L’Ordinanza integrale è consultabile sull’Albo Pretorio online del Comune e nel seguente link Comune di Santa Croce Camerina.