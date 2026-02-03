C’è un rumore che si sente spesso, tra le strade di Ragusa e Modica. Non è quello dei motorini. Non è il traffico. È il sospiro silenzioso di chi si guarda allo specchio e pensa: “Così non mi riconosco più.” Negli ultimi anni, in tutta la provincia, sempre più persone stanno facendo i conti con lo stesso copione: qualche chilo in più che diventa molti, schiena rigida al mattino, fiato corto sulle scale, vestiti che stringono come un promemoria quotidiano. E poi la solita trafila: dieta trovata online, corsa improvvisata al parco, entusiasmo iniziale… seguito da un lento ritorno al punto di partenza.

Il problema non è la buona volontà.

È che il dimagrimento viene spesso trattato come una parentesi, quando in realtà è un percorso.

La fine delle soluzioni “fai da te”

Chi lavora sul territorio lo vede ogni giorno: persone che arrivano stanche di tentativi solitari. Raccontano di diete drastiche durate quanto un temporale estivo, di allenamenti presi a caso, di motivazione che si scioglie come neve al sole alla prima settimana difficile.

Ed è qui che sta cambiando qualcosa.

Sempre più uomini e donne tra i 30 e i 55 anni stanno scegliendo un approccio diverso: non più “provo a dimagrire”, ma mi faccio accompagnare. Non più sacrifici estremi, ma metodo. Non più solitudine, ma una squadra attorno.

Nel territorio ibleo sta prendendo piede un modello che unisce movimento guidato, alimentazione personalizzata e supporto continuo. Tra le realtà che hanno strutturato questo tipo di percorso c’è anche Vitality Fitness, con un programma che parte da una valutazione iniziale completa e costruisce il cambiamento passo dopo passo, come si fa con una casa: prima le fondamenta, poi i muri, infine il tetto.

Non solo chili: cambia il modo di stare nel corpo

La differenza, raccontano molte persone che hanno intrapreso questi percorsi, non è solo sulla bilancia.

È nel sonno che migliora.

Nella schiena che smette di protestare.

Nel respiro che diventa più ampio.

Nel modo di camminare.

Dimagrire, quando è fatto bene, assomiglia più a una riconciliazione che a una battaglia.

L’allenamento non è più una punizione, ma un appuntamento con se stessi.

Il cibo smette di essere un nemico e torna a essere carburante.

La costanza nasce non dall’obbligo, ma dal sentirsi seguiti.

E soprattutto cambia lo sguardo: non ci si chiede più “quanto peso ho perso?”, ma “come mi sento oggi rispetto a ieri?”

Una risposta concreta a un bisogno reale del territorio

In una provincia dove molti lavorano tutto il giorno, stanno seduti per ore o vivono sotto pressione, il corpo finisce spesso in fondo alla lista delle priorità. Ci si occupa di tutto, tranne che di sé.

Questi nuovi percorsi intercettano proprio questo bisogno: offrire una struttura a chi non ha tempo di improvvisare, una guida a chi è stanco di sbagliare strada, un sostegno a chi ha già fallito troppe volte da solo.

Non promettono miracoli.

Promettono presenza.

Ed è forse questo il valore più grande: sapere che, quando arriva il momento di mollare, c’è qualcuno che ti richiama al percorso. Come una luce accesa sul porto quando il mare è mosso.

Dal cambiamento individuale a quello collettivo

C’è anche un aspetto meno visibile ma importante: quando una persona cambia stile di vita, trascina con sé famiglia, amici, colleghi. Un genitore più attivo contagia i figli. Un adulto che ritrova energia ispira chi gli sta accanto.

Il benessere, in fondo, funziona così: si propaga.

E forse è questo il segnale più interessante che arriva oggi da Ragusa e Modica. Non una moda passeggera, ma un lento risveglio. Un ritorno all’idea che prendersi cura del proprio corpo non è un lusso, ma una forma di rispetto verso se stessi. Perché il dimagrimento, quando è fatto con metodo, non è una corsa contro il tempo.

È un viaggio. E ogni viaggio, per valere davvero, ha bisogno di una direzione chiara.