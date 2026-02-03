Modica – Riprende oggi con la consueta seduta mattutina in sala pesi, la preparazione atletica dell‘Avimec Modica che dopo la sconfitta casalinga contro Castellana Grotte si focalizza sulla difficile trasferta in terra di Puglia sul campo della Aurispa DFV Lecce.

Nella gara di domenica scorsa al “PalaRizza”, Leonardo Lugli, nonostante la sconfitta della sua squadra ha superato i 2000 punti messi a referto in serie A3, mentre coach Enzo Distefano e il suo staff , nonostante la seconda battuta d’arresto consecutiva ha avuto lo stesso delle risposte positive da tutto il roster.

Dopo un’analisi attenta della partita con Castellana, il gruppo biancoazzurro si concentrerà sulla trasferta di Lecce, dove ad attendere Garofolo e compagni ci sarà una squadra con il morale alto, che dopo la netta vittoria sul campo di Terni ha conquistato il quinto posto in classifica.

In casa modicana la fiducia alla squadra non manca e tutto il gruppo lavorerà sodo per correggere gli errori commessi domenica al “PalaRizza” con la consapevolezza che si può sicuramente fare meglio a Lecce.

Il sestetto modicano, dunque, non si abbatte e fino a venerdì lavorerà con intensità e concentrazione sotto tutti gli aspetti per farsi trovare pronta a una nuova sfida delicata che può rilanciare le ambizioni di un gruppo giovane che sa di avere tantissime qualità, che bisogna mettere in campo sempre.